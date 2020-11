Düsseldorf. Bert Wollersheim sorgt mit seiner Meinung oft für viel Aufsehen.

Diese vertritt er meist auch sehr offen und teilt sie mit der Öffentlichkeit. Auch zu der US-Präsidentschaftswahl hat sich Bert Wollersheim nun geäußert und seine Meinung zu Donald Trump dabei klargestellt.

Bert Wollersheim: Während der US-Wahl 2020 enthüllt er seine ganz eigene Trump-Meinung

Seit Monaten fieberten viele auf dieses Ereignis hin und nun ist es soweit: Die US-Amerikaner wählen einen neuen Präsidenten. Die ganze Welt blickt gebannt auf das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ (hier findest du alles zu der US-Wahlnacht im Ticker). Viel wurde im Vorfeld zu den Kandidaten Donald Trump und Joe Biden gesagt. Einige in der Öffentlichkeit stehende Deutsche wie Michael Wendler haben ihre persönlichen Präferenzen in die Welt oder besser Instagram herausposaunt.

Das ist Bert Wollersheim:

Bert Wollersheim kam am 24. März 1951 in Bonn zur Welt

Als Promi-Friseur in Düsseldorf lernte er einige Größen des lokalen Rotlichtmilieus kennen

1976 eröffnete er seinen ersten eigenen Club „Darlings“, in den 80ern folgte das Bordell „The Red Mile“

2011 strahlte RTL2 die Doku-Soap „Die Wollersheimers – Eine schrecklich schräge Familie!“ aus

Seit Oktober 2018 ist er mit der ehemaligen Pornodarstellerin Ginger Costello (gebürtig: Yvonne Schaufler) verheiratet

Er hat zwei Kinder aus seinen ersten beiden Ehen

Nun hat es Bert Wollersheim ihnen gleich getan. Über Instagram äußerte er sich in einem Post zu der US-Wahl 2020. Wie sollte es auch anders sein, steht Donald Trump bei diesem im Mittelpunkt.

Bert Wollersheim: Äußert sich zur US-Wahl 2020

Als Aufhänger für seinen Post auf Instagram nutzte Bert Wollersheim ein Foto, welches seine vierte Frau und einen Mann, der sich als Donald Trump verkleidet hat, zeigt. „Der amerikanische Präsident Donald Trump wollte mir meine Frau abspenstig machen“, schreibt Wollersheim unter anderem dazu.

Donald Trump sei ein Macher, so Wollersheim weiter. „Er ist ein großartiger Schauspieler und Entertainer. Er hat schnell kapiert das Geld und Titt** die Welt beherrschen“, behauptet er.

Bert Wollersheim: „Was haltet ihr als Politiker von Donald Trump?“

Von seine Followern wollte Bert Wollersheim noch wissen, was sie von Donald Trump halten würden. Diese waren sich da nicht ganz einig. Ein User kommentierte beispielsweise: „Trump, is the best.“ Andere meinten, dass es einen neuen US-Präsidenten geben müsse.

Bert Wollersheim und seine Frau waren zuletzt beim „Promi-Boxen“ vor Ort. Foto: imago images / Future Image

Was das Ergebnis der US-Wahl 2020 angeht, ist Bert Wollersheim also genau so unwissend wie alle anderen. Sehr lange wird es aber nicht mehr dauern, bis die Welt weiß, wer der neue Präsident der USA sein wird.

Den Beitrag von Bert Wollersheim findest du übrigens hier. (gb)