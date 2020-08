Bert Wollersheim feiert bei „Promi Big Brother“ – doch DAVON wusste Sat.1 nichts...

Corona ist auch bei der Produktion von TV-Shows wie „Promi Big Brother“ ein großes Thema. Vor der Kamera muss genau auf die Abstandsregelung geachtet werden, und auch hinter den Kameras herrschen strengen Vorgaben.

Manche Leute scheint das jedoch weniger zu interessieren. So war Bert Wollersheim am Montag bei der Aufzeichnung von „Promi Big Brother“ zu Gast und schien sich mal so gar nicht an die Vorgaben halten zu wollen.

Bert Wollersheim: Ärger wegen DIESER Bilder

Der ehemalige Rotlicht-König aus Düsseldorf machte nämlich lustig Selfies mit den Star-Gästen des Abends. Darunter Jenny Elvers, Ikke Hüftgold, Lorenz Büffel oder auch „Promi Big Brother“-Moderatorin Marlene Lufen.

Das ist Bert Wollersheim:

Bert Wollersheim wurde am 24. März 1951 in Bonn

Als Promi-Friseur in Düsseldorf lernte er einige Größen des lokalen Rotlichtmilieus in Kontakt

1976 eröffnete er seinen ersten eigenen Club „Darlings“, in den 80ern folgte das Bordell „The Red Mile“

2011 strahlte RTL2 die Doku-Soap „Die Wollersheimers – Eine schrecklich schräge Familie!“ aus

Seit Oktober 2018 ist er mit der ehemaligen Pornodarstellerin Ginger Costello (gebürtig: Yvonne Schaufler) verheiratet

Er hat zwei Kinder aus seinen ersten beiden Ehen

Blöd nur, dass Bert Wollersheim dabei irgendwie jegliche Corona-Regeln vergessen zu haben scheint. Keine Maske, kein Abstand.

Das sagt Sat.1 zur Aktion von Bert Wollersheim

Bert Wollersheim mit Freundin Ginger. Foto: imago images

Logisch, dass dieses Verhalten „Promi Big Brother“-Sender Sat.1 übel aufstößt. Auf Anfrage von DER WESTEN reagierte der Sender sofort.

„Außerhalb der Publikumstribüne gilt auf dem gesamten Gelände die Abstandsregelung und Maskenpflicht. Darauf wird durch das Produktionspersonal geachtet. Nach den veröffentlichten Fotos von Bert Wollersheim auf Instagram werden alle Gewerke vor Ort noch mal auf die Kontrolle zur Einhaltung der Pflichten hingewiesen. Unsere Moderatoren werden regelmäßig auf Covid-19 getestet, sodass die Gesundheit unserer Bewohner sichergestellt ist“, so Sat.1.

Und auch die Fans von Bert Wollersheim sind von der Aktion nicht begeistert. „Oh oh, kein Abstand“, heißt es dort schon kurz nach Veröffentlichung der Bilder am Dienstagnachmittag.