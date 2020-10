Bert Wollersheim entdeckt Detail in Wendler-Video – und hat jetzt diesen Verdacht

View this post on Instagram

Hier mal meine Einschätzung zum Thema des Tages . Grundsätzlich über Jemanden zu urteilen ohne eine Meile in seinen Schuhen gegangen zu sein ist einfach. So einfach mache ich es mir nicht . Ich würde mir wünschen das Michaels Statement aus einer erklärbaren Druck Situation entstanden ist . Da er bei seinem Vortrag abgelesen hat . Wenn man überzeugt ist von etwas .braucht man es nicht ablesen ..Weil unverständlich ist das MW auf der Höhe seines Lebens alles in die Tonne haut . Michael und Laura haben im Raketenstart soviel erreicht und by the Way einen Berg Geld verdient . Perfekt für eine neue Basis ..nämlich..Raus aus den Schulden..Besser hätte es nicht laufen können..🙏🏻. So denke ich das andere Hintergründe sichtbar werden. All ihm wohlgesonnten Vertragspartner ..undankbar den Stinkefinger zu zeigen will ich im Moment noch nicht glauben. Sollte es doch so sein hoffe ich das Michael entsprechende Hilfe bekommt . ..🙏🏻. Abzuwarten ist ebenfalls wie Laura sich positioniert. Auch bei Ihr distanzieren sich schon Einnahmequellen. Ich glaube das so ein junger Mensch den Hype in dieser Zeit mit Michael erstmal verarbeiten muß . Diese automatische Selbstüberschätzung in so einem Stadium ist äußerst gefährlich für den gesunden Menschen Verstand . Abgehobenheit ..dumme Arroganz zerstören junge Menschen in ihrer gesunden Wahrnehmung zum Leben . Nun ich hoffe ich liege falsch .Glück sollte man mit Empathie leben..und nicht zerstören. Demütig Dankbarkeit Empfehle ich da dringend. Nun ich hoffe das sich diese Selbstzerstörung auf klärt . Und bitte verschont meine Seite hier mit Niveaulosen Kommentaren. Alles was nicht konstruktiv kommentiert wird ..wird gelöscht . Danke ..euer BW ❤️ . Ach noch etwas ..ich empfehle gegen Corona ..1. Lebensfreude 2. positive Haltung gegenüber dem Leben 3.soviel Lachen wie es geht ..und 4. viel Liebe machen ....😉😄❤️🍀👻 #fürchteteuchnicht #beliveinyourself #lifeisgood #liebekannalles #peaceallovertheworld #thankful #followforfollowback #instagood #instagram #haveaniceday #xoxo #followme