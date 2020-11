Bert Wollersheim: Ex-Bordellchef spricht Corona-Klartext: „Da fehlen mir die Worte“

Bert Wollersheim weiß, wie man richtig feiert. Eine ausschweifende Silvesterparty des Düsseldorfers würde niemanden überraschen.

Doch Feiern in Corona-Zeiten sind ein eher heikles Unterfangen. Und für Silvester denkt die Politik sogar über ein Feuerwerksverbot nach, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Bert Wollersheim hat dazu eine klare Meinung.

Bert Wollersheim: Einige Corona-Maßnahmen „grenzen an Willkür“

Auf Instagram macht der 69-Jährige deutlich, dass er nicht mit allen Schutzmaßnahmen der Regierung einverstanden ist. „Über einige Situationen wird einfach entschieden, obwohl da meiner Meinung nach absolut die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben ist“, schreibt Wollersheim. Als Beispiele nennt er die Schließung von Restaurants oder Sportstudios, die für viel Geld Hygienemaßnahmen installiert haben: „Das grenzt an Willkür.“

„Diese Institutionen dienen der Lebensfreude“, so die Düsseldorfer Rotlicht-Ikone. „Während diese Geschäfte an ihre Grenzen kommen, dürfen weiterhin tausende Menschen eng an eng durch große Kaufhauser laufen? Ich frage mich, was notwendig ist zum täglichen Leben.“

Das ist Bert Wollersheim:

Bert Wollersheim kam am 24. März 1951 in Bonn zur Welt

Als Promi-Friseur in Düsseldorf lernte er einige Größen des lokalen Rotlichtmilieus kennen

1976 eröffnete er seinen ersten eigenen Club „Darlings“, in den 80ern folgte das Bordell „The Red Mile“

2011 strahlte RTL2 die Doku-Soap „Die Wollersheimers – Eine schrecklich schräge Familie!“ aus

Seit Oktober 2018 ist er mit der ehemaligen Pornodarstellerin Ginger Costello (gebürtig: Yvonne Schaufler) verheiratet

Er hat zwei Kinder aus seinen ersten beiden Ehen

Bei diesen kritischen Äußerungen scheint klar zu sein, wie Bert Wollersheim auf ein mögliches Böllerverbot an Silvester reagieren wird. Doch wider Erwarten würde er das befürworten!

Wollersheim befürwortet Böllverbot am Silvester

Für Wollersheim ist es sogar „unfassbar“, dass ein Feuerwerksverbot noch nicht beschlossene Sache ist. Bisher werde nur darüber nachgedacht, „weil man den Menschen nicht jede Lebensfreude nehmen will“ – eine Argumentation, die sich Bert Wollersheim offensichtlich eher für die gastronomischen Betriebe gewünscht hätte.

Dabei sprechen die Statistiken zu Feuerwerken und Silvesterböllern eine deutliche Sprache, so Wollersheim. Der Gedanke, jetzt noch die Krankenhäuser mit Patienten zu überlasten, die sich beim Abfeuern von Böllern verletzen... „Da fehlen mir die Worte“, schreibt der 69-Jährige. Auch auf das Leid der Tierwelt unter den krachenden Feuerwerksexplosionen weist der Düsseldorfer hin.

„Wenn man uns Menschen etwas Lebensfreude lassen möchte, sollte man vernünftige Einschränkungen entscheiden und manchmal logisch denken“, fordert Bert Wollersheim. „Und dazu gehört: Natürlich keine Boller und Feuerwerke.“

Fans sind begeistert: „Hast sowas von recht!“

In den Kommentaren bekommt Bert Wollersheim viel Zuspruch von seinen Fans:

Du hast sowas von recht! Unglaublich.

Bert, du sprichst mir aus der Seele. Nur so und nicht anders.

Genauso sieht es aus und man wird es überlleben, mal nicht zu ballern und die Tiere haben auch ihre Ruhe. Manche haben echt keine anderen Sorgen.

Geböller-Gedöns kann ruhig erst mal abgeschafft werden.

So ist es, lieber Bert. Ohne Knallerei kann man leben.

