Bert Wollersheim: Düstere Enthüllung! „Da habe ich die Kanone ausgepackt!“

Düsseldorf. Bert Wollersheim führt ein bewegtes Leben. Promi-Friseur, Bordell-Ikone, Knast, Insolvenz, TV-Karriere: Überall, wo er auftaucht, sorgt der exzentrische 69-Jährige für Aufsehen.

Im Interview mit Musiker und Youtuber Max Cameo (34) hat Bert Wollersheim nun Einblick in seine Vergangenheit gegeben – und dabei auch einige düstere Kapitel beleuchtet.

Bert Wollersheim: „Wenn einer wegmusste, dann muss er weg“

„Bei Unstimmigkeiten gab’s im schlimmsten Fall mal einen auf die Schnauze und dann war’s wieder gut“, erinnert sich Bert Wollersheim an das Rotlichtmilieu der 70er Jahre in Düsseldorf.

Messer? Schusswaffen? „Zu meiner Zeit noch höchst selten“, sagt Wollersheim über die Regeln der „alten Schule“ in der damaligen Unterwelt. Aber schon damals habe gegolten: „Wenn einer wegmusste, dann muss er weg.“ Das müsse man nicht gutheißen, betont er, „aber das war im Milieu eben so.“

Es sind Worte, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Bert Wollersheim selbst enthüllt, dass er für einen Freund eines Tages beinahe ans Äußerste gegangen wäre.

„Da habe ich mir in die Hose geschissen“

Sein bester Freund aus Frankfurt habe damals dringend Hilfe gebraucht. „Da bin ich in den Garten und habe meine Waffe ausgegraben“, erzählt er. Gemeinsam mit einem anderen Kumpel ging es nach Frankfurt. „Glaubt mir Leute, ich habe mir in die Hose geschissen. Also nicht wirklich, aber so gut wie“, richtet sich Wollersheim an die Zuschauer.

In Frankfurt angekommen, habe sich die Lage allerdings schon wieder beruhigt. Bert Wollersheim sei ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Denn: „Ich bin ein Mensch, der was aus Angst macht. Ich bin jetzt nicht der Mutigste, aber ich hätte die Kanone ausgepackt.“

Was er genau damit vorgehabt hätte, erfahren die Zuschauer nicht. Denn wie an manchen anderen Stellen des Interviews, folgt hier ein Schnitt. Doch es wird klar: Das Leben des Bert Wollersheim bewegte sich häufiger am Rande der Legalität. Manchmal auch dahinter.

Bert Wollersheim im Knast: Erst die Freiheit, dann die Würde genommen

In den 90ern wanderte Bert Wollersheim in den Knast wegen erpresserischen Menschenraubs (mehr dazu hier >>>). 2012 wurde er erneut festgenommen. Dieses Mal gemeinsam mit zehn weiteren Beschuldigten.

Saß schon mehrfach vor Gericht: Bert Wollersheim (r.) mit seinem Anwalt Carsten Rubarth hier vor dem Amtsgericht Langenfeld im Februar 2020. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Die Vorwürfe: ungeheuerlich. Freier sollen mit K.o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt worden sein, um ihnen dann die Kreditkarten abzunehmen. Alles dazu hier >>>

Wochenlang habe er in Untersuchungshaft gesessen. Die Vorwürfe gegen ihn erhärteten sich nicht. Der Vorwurf des Betrugs habe ihn schwer getroffen: „Man hat mir meine Würde genommen, weil das bin ich nicht.“

Bert Wollersheim: 80.000 Euro für eine Flasche Champagner

Was Bert Wollersheim in seiner Zeit als Bordellbetreiber allerdings definitiv war: scharf auf Kohle. „Ich hatte die teuersten Läden Deutschlands“, sagt der Ex-Bordelltreiber im Gespräch mit Cameo.

Exklusiv sollte es sein bei Wollersheim. Dafür habe er Luxus-Kontingente aufgekauft, die er dann in seinen Läden an den Mann brachte. Eine Flasche Champagner für 80.000 Euro, Whisky für 23.000 Euro. Das seien etwa die Höchstpreise für Getränke gewesen.

„Ich wollte den Leuten immer maximal viel Geld abnehmen, aber ich wollte keinen betrügen“ so Wollersheim. Am Ende trieb es ihn mit seiner Philosophie in die Insolvenz. Aufgaben wolle der 69-Jährige deshalb noch lange nicht. Sein Appell an sich und alle, die etwas erreichen wollen: „Bewegt euren Arsch. Fällt nix vom Himmel.“ (ak)