Bert Wollersheim beichtet, wie es wirklich zuhause bei ihm aussieht: Fans leiden mit – „Traurig“

Schrille Klamotten, ausgefallene Frisuren und reichlich Schmuck: So kennen wir Bert Wollersheim.

Doch die Corona-Krise hat jetzt offenbar auch beim Ex-Bordellchef aus NRW Spuren hinterlassen. Das hat Bert Wollersheim jetzt seinen Fans bei Instagram gebeichtet.

An Bert Wollersheim geht die Corona-Krise nicht spurlos vorbei. (Archivbild) Foto: imago images / Chris Emil Janßen

Bert Wollersheim mit Corona-Beichte: „Immer schwieriger“

Immer wieder meldet sich der extravagante Reality-TV-Star in der Corona-Krise zu Wort und erhellt damit oft die Miene seiner Fans. „Es gibt keinen Grund sich hängen zu lassen“, leitet Bert Wollersheim auch einen seiner letzten Posts ein.

+++ Corona in NRW: Neue Verordnung ++ Drückt Laschet diese Weihnachts-Ausnahme durch? ++ „Nicht Teil der Absprache“ +++

Und dann gesteht er etwas, was viele womöglich nicht von dem eitlen Ex-Bordellpapst gedacht hätten: „Also ich trage fast nur noch Jogging Hosen.“

---------------

Das ist Bert Wollersheim:

Bert Wollersheim kam am 24. März 1951 in Bonn zur Welt

Als Promi-Friseur in Düsseldorf lernte er einige Größen des lokalen Rotlichtmilieus kennen

1976 eröffnete er seinen ersten eigenen Club „Darlings“, in den 80ern folgte das Bordell „The Red Mile“

2011 strahlte RTL2 die Doku-Soap „Die Wollersheimers – Eine schrecklich schräge Familie!“ aus

Seit Oktober 2018 ist er mit der ehemaligen Pornodarstellerin Ginger Costello (gebürtig: Yvonne Schaufler) verheiratet

Er hat zwei Kinder aus seinen ersten beiden Ehen

---------------

Weil man kaum noch vor die Tür komme, gestalte es „sich immer schwieriger seine Klamotten aufzutragen“, so Wollersheim.

So reagieren die Fans auf die Beichte von Bert Wollersheim

Vielen seiner Fans geht es ähnlich. „Ja ist wirklich wahr, was du sagst - traurig“, kommentiert eine. Einer anderer nimmt es mit Humor und zitiert den berühmten Satz von Karl Lagerfeld: „Wer Jogging Hosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“

-------------------------

Mehr über Bert Wollersheim:

Bert Wollersheim spricht Corona-Klartext: „Da fehlen mir die Worte“

Bert Wollersheim stöbert bei Facebook und ist entsetzt: „Es wäre schön, wenn das wieder verschwindet“

Bert Wollersheim macht es öffentlich: „Da habe ich mir in die Hose gesch*****!“

---------------

Weiteren Reaktionen:

Hauptsache bequem, das ist meine Devise. Man muss sich einfach wohlfühlen!

Ich erwische mich immer öfter dabei, dass ich keinen Bock habe mich zu rasieren. Wozu auch? Man darf ja eh nirgends hin

Geht mir auch so. Klamotten, Handtaschen, etc. Alles muss zuhause bleiben

Bei allem Verständnis für Bequemlichkeit in der Privatsphäre dürften sich alle einig sein: Es wird Zeit, dass die Corona-Krise vorbei ist und wir uns alle wieder an dem schrillen Look von Bert Wollersheim erfreuen können. (ak)