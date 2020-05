Armin Laschet , Ministerpräsident von NR, und Hendrik Streeck, Direktor des Institut für Virologie an der Uniklinik in Bonn, gehen zu einer Pressekonferenz der Landesregierung.

Bericht: Schlimme Vorwürfe gegen Armin Laschet – Hat der Ministerpräsident in Bezug auf die Heinsberg-Studie gelogen?

Ein Bericht des ARD-Magazins „Kontraste“ wirft ein nicht allzu gutes Licht auf die Glaubwürdigkeit von NRWs Ministerpräsident Armin Laschet. Denn darin wird behauptet, dass Laschet im Zusammenhang mit der Heinsberg-Studie gelogen haben soll.

Konkret gehe es darum, dass Armin Laschet mehrfach die Frage verneint haben soll, ob er von der Zusammenarbeit einer Berliner PR-Agentur mit dem Bonner Virologen Hendrick Streeck gewusst habe.

Auf dessen sogenannte Heinsberg-Studie wurde sich bei den Forderungen nach Lockerungen der Corona-Maßnahmen berufen.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Coronavirus: Neue Erkenntnis! Forscher entdecken DIESEN Übertragungsweg – Erreger greift auch hier an

Coronavirus in NRW: Neuer Corona-Hotspot entdeckt

Bizarrer Hitler-Vergleich – jetzt dreht Attila Hildmann völlig durch

-------------------------------------

Wie „Kontraste“ berichtet, seien die NRW Landesregierung - und somit auch Armin Laschet - bereits frühzeitig über die Zusammenarbeit informiert worden. Und das schon bevor eine Facebook-Seite ins Leben gerufen worden war, auf der die Ergebnisse der Studie regelmäßig veröffentlicht wurden.

Kurz nach der Veröffentlichung der Seite sei Laschet auf einer Pressekonferenz gefragt worden, ob er wisse, dass die Berliner Agentur mit dem Virologen zusammenarbeite. „Wer wie wen berät bei dieser großen Öffentlichkeitsarbeit, die da ja im Moment wohl weltweit da ist, entzieht sich der Kenntnis des Landes“, soll Laschet gesagt haben.

Landesregierung erkennt keine Widersprüche

Die Landesregierung habe die Äußerung allerdings nur so verstanden, dass Laschet zum Ausdruck gebracht habe, „dass die Landesregierung keinen Einfluss auf die konkrete Ausgestaltung zur Öffentlichkeitsarbeit habe“, heißt es in dem Magazin.

Die Zusammenarbeit mit der Berliner Agentur kommentierte in einem Interview mit der SZ auch der Berliner Virologe Christian Drosten: „Ich finde das alles total unglücklich - und ich finde es noch schlimmer, wenn ich dann den Bericht im Wirtschaftsmagazin Capital darüber lese, dass diese PR-Firma Geld bei Industriepartnern eingesammelt hat, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Da geht es auch um ein internes Dokument, demzufolge Tweets und Aussagen des Studienleiters Hendrik Streeck in Talkshows schon wörtlich vorgefasst waren. Da weiß ich einfach nicht mehr, was ich noch denken soll. Das hat mit guter wissenschaftlicher Praxis nichts mehr zu tun.“

Der Deutsche Rat der Public Relations untersucht die Zusammenarbeit nun auf mögliche Verstöße gegen das Transparenzangebot im Branchenkodex, berichtet die SZ. (fb)