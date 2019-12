NRW: Mann soll Nichte (3) vergewaltigt haben – Justiz machte vorher diesen schweren Fehler

An einem Wochenende im August soll der 26-Jährige seine Nichte in Bergisch Gladbach mehrfach vergewaltigt haben. (Symbolbfoto)

Bergisch Gladbach. Ein 26-Jähriger aus Wesel soll seine Nichte (3) am Wochenende des 25. und 26. August in Bergisch Gladbach mehrfach vergewaltigt haben. Der Zeitsoldat soll seine Taten sogar gefilmt haben. Der Mann gehörte nach Erkenntnissen der Ermittler einem Kinderschänder-Netzwerk an. Doch die Vergewaltigung der Dreijährigen in Bergisch Gladbach hätte vermutlich verhindert werden können. Die Justiz erlaubte sich einen Fehler, berichtet die „WAZ“.

Im Juni soll der Mann bereits seinen Stiefsohn (5) und seine Tochter (3) sexuell missbraucht haben. Bei der Polizei legte er eine „Lebensbeichte“ ab und deutete an, dass er auf Kinderpornografie stehe. Das Fatale: Die Staatsanwaltschaft verzichtete auf eine Hausdurchsuchung! Auch die beiden Kinder wurden nicht befragt. Dafür gab es eine Rüge von der Generalstaatsanwaltschaft.

---------

Top-News:

NRW: Nick (22) seit Monaten vermisst! Kurz zuvor verschenkte er sein Auto und 10.000 Euro – doch ein Detail macht stutzig

NRW: Frau wirft Baby in Hausmüll – Knallhart-Urteil verkündet!

---------

Der „WAZ“ liegt ein Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts aus Köln vor. Dort steht: „Nach dem aktuellen, auf seiner Einlassung und dem korrespondierenden Ergebnis der Auswertung der Geo-Daten seines Mobiltelefons sowie der Zeitstempel inkriminierter Bilddateien fußenden Erkenntnisstand ist der Beschuldigte dringend verdächtig, an dem vorbezeichneten Wochenende im Abstand von mehreren Stunden insgesamt zwei Taten im Sinne des § 176a Abs.2 Nr. 1 StGB zum Nachteil seiner dreijährigen Nichte begangen zu haben.“

+++ Gelsenkirchen: Völlig irre! Hier springt ein Mann (26) im Hauptbahnhof auf einen fahrenden Güterzug +++

Warum die Beamten zuerst davon ausgingen, dass beim Täter keine Wiederholungsgefahr bestehe und warum die Öffentlichkeit bisher zu den Ereignissen in Bergisch Gladbach im Dunkeln gelassen wurde, liest du bei der „WAZ“. (ldi)