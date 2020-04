Hamm: In einem Baumarkt wollte ein Kunde 600 Euro umtauschen. Dabei verfolgte er aber wohl einen ganz anderen Plan. (Symbolbild)

Baumarkt in Hamm: Mann tauscht 600 Euro an der Kasse – jetzt wird er von der Polizei gesucht

Hamm. Verrückter Vorfall in einem Baumarkt an der Östingstraße in Hamm (NRW)!

Am Samstag kam ein Mann an die Baumarkt-Kasse, um einen Artikel im Wert von 99 Cent zu kaufen. Doch beim Bezahlvorgang fragte der Kunde den Kassierer, ob er ihm 600 Euro in 50-Euro-Scheine wechseln könnte. Der Kassierer aus Hamm erfüllte den Wunsch – doch er ahnte nicht, welches Ziel der Kunde damit verfolgte.

Baumarkt in Hamm: Mann lenkt Kassierer ab, um Geld zu klauen

Als der Mann die 50-Euro-Scheine erhielt, schien er sich doch wieder anders überlegt zu haben und bat den Kassierer, den Betrag wieder zurückzutauschen. Der nichtsahnende Baumarkt-Angestellte kümmerte sich darum und händigte dem Kunden die ursprünglichen 600 Euro wieder aus.

Doch später, als der Kunde bereits fort war, folgte der Schock: In der Baumarkt-Kasse fehlte Geld!

Der Kunde soll den Kassierer mit dem gewünschten Geldwechsel abgelenkt haben. (Symbolbild) Foto: imago images / Greatstock

Gegenüber dem Kölner „Express“ vermutet die Polizei Hamm, dass der betrügerische Kunde den Kassierer geschickt in ein Gespräch verwickelt habe und beim Tausch der Geldscheine unbemerkt an die Kasse gelangen konnte.

Der Betrüger wird wie folgt beschrieben:

1,70 Meter groß

zwischen 40 und 50 Jahre alt

normale Statur

graue Haare und grau-schwarzer Drei-Tage-Bart

südländisches Erscheinungsbild

trug zum Tatzeitpunkt eine Brille, eine Jeanshose und ein dunkelblaues Oberteil

Kannst du der Polizei Hamm Hinweise auf den Täter geben? Dann melde dich unter der 02381/916-0. (at)