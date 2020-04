Bauhaus in NRW: Ein Kunde versuchte den Baumarkt mit einem Trick zu überlisten. (Symbolbild)

Bauhaus in NRW: Mann (44) bezahlt seine Ware mit fiesem Trick – dann hat er die Polizei am Hals

Frechen. Dreister Betrugsversuch in einem Bauhaus in NRW am vergangenen Mittwochabend.

Zwei Ladendetektiven im Bauhaus an der Europaallee in Frechen fiel gegen 18.50 Uhr über die Videoüberwachung ein Kunde (44) auf, der sich auffällig verhielt. An der Kasse fiel der Schwindel dann auf.

Jetzt hat der 44-Jährige die Polizei am Hals.

Bauhaus in NRW: Mann zahlt sieben Euro an der Kasse – doch es gibt ein Problem

Dabei hat der Mann seine Ware an der SB-Kasse im Baumarkt eigentlich ordnungsgemäß eingescannt. Das Ergebnis: 7,35 Euro.

Der Mann zückte seine Geldbörse und zahlte anstandslos. Als er den Bauhaus gerade verlassen wollte, stellten sich ihm die Ladendetektive in den Weg. Sie forderten den Kunden auf, seinen Kassenbon zu zeigen.

Das war die Masche des Betrügers

Widerwillig rückte der 44-Jährige den Beleg heraus. Danach bestätigte sich der Verdacht der Bauhaus-Angestellten. Denn die Waren im Einkaufswagen stimmten nicht mit dem Kassenbon überein.

Ein Mann hat nach einem Einkauf bei Bauhaus in Frechen eine Anzeige am Hals. Foto: imago images / Future Image

Der Betrüger hatte teure Produkte eingekauft und diese vorher umettikettiert. Es stellte sich heraus, dass der Mann eigentlich 1055 Euro statt 7,35 Euro hätte zahlen müssen.

Das hatte der Mann im Einkaufswagen

Die Ladendetektive riefen die Polizei und hielten den Mann bis dahin fest. Gegenüber den Beamten verweigerte der ertappte Gummersbacher die Aussage.

Seine Ware, zwei Schiebetürensets und einen hochwertigen Winkelschleifer, durfte er natürlich nicht mit nach Hause nehmen. Stattdessen flattert demnächst eine Anzeige wegen Betrugs ins Haus. (ak)