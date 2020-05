Bauhaus in NRW: Frau kauft Grill – Mitarbeiterin fassungslos, als sie DAS sieht

Köln. Bei den frühlingshaften Temperaturen steigt die Lust auf einen Grillabend. So auch bei einer Frau (40) in Köln, die sich in einem Bauhaus-Baumarkt einen teuren Marken-Gasgrill gönnen wollte.

899 Euro sollte das gute Stück kosten. Bezahlt hat sie bei Bauhaus an der Kasse lediglich 39,95 Euro – doch der vermeintliche Schnäppchenpreis wurde der Frau zum Verhängnis. Das berichtet der „Kölner Express“.

Frau kauft Grill im Baumarkt: Vermeintliches Schnäppchen ein Computerfehler?

Am Montag verhandelte das Amtsgericht Köln den Fall. „Ich war happy, dass der Grill nur so wenig gekostet hat“, sagte sie da. Zwar habe sie das Schild mit dem deutlich teureren Preis im Laden gesehen, hielt den Schnäppchenpreis aber für einen Computerfehler und sagte nichts dazu – dafür könne sie ja nichts.

Köln: Die Frau kaufte den Gasgrill im Baumarkt. Foto: imago images / Schöning

Sie bezahlte das sagenhaft günstige Gerät an der SB-Kasse. Laut Staatsanwaltschaft habe sie zuvor möglicherweise das Preisschild mit dem einer bedruckten Leinwand überklebt. Gemeinsam mit ihrem Begleiter verließ sie anschließend das Geschäft und transportierte den neu erworbenen Grill nach Hause.

-------------

Mehr Themen:

Baumarkt in Hamm: Mann tauscht 600 Euro an der Kasse – jetzt wird er von der Polizei gesucht

Bauhaus in NRW: Mann (44) bezahlt seine Ware mit fiesem Trick – dann hat er die Polizei am Hals

Baumarkt: Kassiererin mit bitteren Worten – „Wir werden...“

-------------

Die Freude über das Schnäppchen währte nur kurz, denn wenige Minuten später klingelte die Polizei an ihrer Tür. Eine Mitarbeiterin hatte die Szene an der Kasse beobachtet und einen Kollegen alarmiert, der sich noch schnell das Nummernschild des Autos notierte. Die Beamten stellten den Grill kurze Zeit später sicher.

Frau muss Auflage zahlen

Als Zeuge berichtet der Ladendetektiv, wie die Frau zielstrebig die SB-Kasse angesteuert habe, obwohl sie die Kasse im Gartenbereich viel schneller hätte erreichen können. Später am Tag bemerkte er, dass bei den Kunstdrucken ein Etikett herausgeschnitten worden ist.

Dass die Kundin mit dem Grill dies getan hatte, sei allerdings nicht zu beweisen, befand die Richterin. Sie wollte das Verfahren daher ohne Auflagen einstellen.

Die Staatsanwältin stimmte dem zu, forderte laut „Kölner Express“ dazu eine Auflage von 200 Euro. Mit der Zahlung bleibt ihr Vorstrafenregister unberührt. (vh)