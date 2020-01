„Bauer sucht Frau“-Liebling Anna aus Essen: Neue Schock-Beichte – „Ich bin ...“

Es herrschen traurige Zeiten für „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser.

Die gebürtige Essenerin, die der Liebe wegen nach Namibia gezogen ist, musste in den vergangenen Tagen viel durchmachen. Anna erlitt eine Fehlgeburt. Ihre Gedanken teilte sie mit ihren Fans auf Social Media. Jetzt meldet sich Anna erneut zu Wort.

Der „Bauer sucht Frau“-Liebling leidet noch sehr unter den Folgen der Fehlgeburt. Wie es Anna Heiser aktuell wirklich nach den Strapazen geht, verrät sie jetzt auf Instagram.

„Bauer sucht Frau“-Liebling Anna aus Essen: Schock-Beichte

Anna Heiser erzählt ihren Fans von ihren schlechten Träumen, die sie aktuell hat. Foto: Instagram/Anna Heiser

Mit rührenden Worten richtet sich die gebürtige Ruhrpottlerin in ihrer Insta-Story an ihre Follower:

„Guten Morgen Ihr lieben. Kennt ihr diese Tage, wenn man einfach gar nicht wach wird? Ich habe den heute. Ich habe wieder so viel Mist geträumt, ich verarbeite die letzten Tage in Träumen, die ganzen Geschehnisse. Und das raubt unheimlich Energie. Deswegen bin ich wie eine Mumie oder Zombie.“

„Wir haben unser erstes Baby verloren“

Vor rund zwei Wochen machte die 29-Jährige ihr schlimmes Erlebnis publik. Mit einem traurigen Instagram-Post: „Der letzte Funken Hoffnung ist gestorben. Auf Wiedersehen, mein Sternchen!“, hieß es da unter anderem. Später bestätigte Anna Heiser gegenüber „Bunte“ das, was ihre Fans längst befürchteten: „Wir haben unser erstes Baby verloren.“

Mehr Informationen zur Fehlgeburt hat Anna bislang noch nicht verraten. Ihre Fans stehen der „Bauer sucht Frau“-Kandidaten in dieser schweren Zeit aber mehr als bei, wie einige Kommentare beweisen.

Anna aus Essen und ihr Gerald hatten sich am 5. Januar 2018 in der namibischen Stadt Gobabis romantisch das Ja-Wort gegeben. Zuvor fand die Trauung auch schon in ihrer Heimat Polen im Sommer statt. Die beiden lernten sich in der 13. Staffel der RTL-Kuppelshow kennen.