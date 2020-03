„Bares für Rares“ (ZDF): Horst Lichter baff – Frau aus NRW will kurioses Schild verkaufen

Bei „Bares für Rares“ (ZDF) ging schon das eine oder andere schöne Stück über den Tisch. Doch schön würde man das, was Sophie Gräbenstein aus Wiehl (NRW) verkaufen möchte, wahrscheinlich nicht nennen. Kurios trifft es da schon eher.

Denn die Pflanzenfachberaterin hat ein Schild zu „Bares für Rares“ (ZDF) mitgebracht. Es ist allerdings nicht irgendein Schild, denn darauf steht dick und fett: „Drogen“. Das will sie wirklich verkaufen?

„Bares für Rares“ (ZDF): Frau will „Drogen“-Schild verkaufen

„Ich weiß nicht, was das Schild wert ist“, erklärt sie im ZDF. „Ich habe mich im Internet schon mal erkundigt, bin aber nicht fündig geworden. Für uns hat es keinen ideellen Wert, deshalb darf es gerne hier bleiben.“ Doch will es auch jemand haben?

„Wow, wat is dat fürn Schild“, so Horst Lichter bei „Bares für Rares“, als er das kuriose Stück erblickt. „Wer hat denn mit Drogen gehandelt? Deine Eltern? Großeltern?“

Dieses Schild soll bei „Bares für Rares“ verkauft werden. Foto: Screenshot ZDF

Sophie Gräbenstein erklärt: Das Schild stamme aus der Werkstatt ihres Vaters, doch nun soll es weg.

Emailleschild ist fast 100 Jahre alt

Mit echten Drogen hat die Tafel allerdings wenig zu tun, wie sich gleich herausstellen wird. Es handelt sich um ein Schild einer Apotheke oder alten Drogerie. „Medikamente, Tees und Ähnliches hießen früher Drogen“, weiß Moderator Horst Lichter.

Experte Detlev Kümmel kann mehr Infos geben. „Das ist ein Emailleschild - ein Blechschild, das oft als Plakat genutzt wurde, aber wetterbeständiger ist.“ Das vorliegende Schild ist beidseitig bedruckt, ein Auslegerschild, das von beiden Seiten für Laufkundschaft sichtbar ist. Nach Einschätzung des Experten stammt es aus den Dreißigerjahren.

Händler: „Politisch nicht korrekt!“

„Leider ist es ein bisschen abgeblettert im oberen Bereich, aber alles noch erträglich. Es ist noch in einem passablen Zustand“, so das Fazit von Detlev Kümmel. Er geht davon aus, dass die Verkäuferin etwa 150 bis 180 Euro bekommen könnte. Für die 30-Jährige mehr als genug: „Ich hab mir so 100 Euro vorgestellt.“ Na dann!

Ab zu den Händlern. Sie sehen gleich: „Ein Apothekenschild - das ist aber politisch nicht korrekt!“ Dennoch bieten sie fleißig um das Stück. Wie viel die junge Frau dafür bekommen würde, damit hätte sie wohl nicht gerechnet: Am Ende geht Sophie Gräbenstein mit 310 Euro nach Hause. Hat sich doch gelohnt! (cs)