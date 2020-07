„Bares für Rares“ (ZDF): Mann aus NRW will Schmuggelware verkaufen – Horst Lichter ist völlig baff

Kuriose Gegenstände mit wirklich skurrilen Geschichten - die gibt es bei „Bares für Rares“ zuhauf. Doch was erst kürzlich bei „Bares für Rares“ auf dem Verhandlungstisch landete, schlug dem Fass den Boden aus. Selbst Horst Lichter war baff.

Denn Jan Philipp Than aus Castrop-Rauxel (NRW) brachte nicht nur wertvolles Gut zu „Bares für Rares“, sondern auch gleich noch eine spannende Geschichte mit zu Horst Lichter und Kollegen.

Denn der der 30-jährige Trockenbau-Monteur aus dem Ruhrgebiet wollte ein ganz besonderes Familienerbstück an die „Bares für Rares“-Händler bringen.

Eine Kette mit einem Medaillon und einer bewegten Geschichte nämlich. „Die ist von meiner Urgroßtante“, erzählt der zweifache Vater stolz. „Die lebte vor 1910 in Russland und mein Opa hat sie besucht, das als Geschenk bekommen, und in einer Buchbinde in den Westen geschmuggelt.“

Diese Medaillon samt Kette sollte verkauft werden. Foto: Screenshot ZDF

Schmuggelware bei „Bares für Rares“? Da machte Horst Lichter große Augen. Doch seine Reaktion war ebenso eindeutig wie sein Erstaunen.

„Schmuggelware“ bei „Bares für Rares“

„Ui ui ui, gut, heute können wir offen drüber reden.“ Damals war dies sicher nicht so. Das Schmuckstück wurde dann in seiner Familie immer weitervererbt, erklärt Jan Philipp, bis es schließlich bei ihm landete.

Da der 30-Jährige jedoch zwei Kinder hat und sich nicht entscheiden will, welches seiner Kids das Schmuckstück später einmal bekommen solle, will er es lieber jetzt verkaufen und den Gewinn in eine Hochzeitsreise reinvestieren.

„Bares für Rares“: Enttäuschung nach Expertise

Und die sollte durchaus drin sein. So solle die Echtgoldkette mit Diamanten-Medaillon durchaus 1.000 bis 1.200 Euro einbringen.

Der Castroper Jan Philipp will bei „Bares für Rares“ ein Familienerbstück verkaufen. Foto: Screenshot ZDF

Für den 30-Jährigen jedoch leider zu wenig. Er wollte 2.500 Euro für das Erbstück haben. Ergo nahm er Kette samt Anhänger wieder mit nach Hause, und hat nun Zeit, sich zu überlegen, welchem seiner Kinder er die Kette in Zukunft vererben möchte.

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter war erstaunt, als er die Schmuggelware sah. Foto: Screenshot ZDF

