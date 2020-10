„Bares für Rares“: Verkäufer aus NRW will 100 Euro – dann sahnt er richtig ab

Manchmal gibt es bei „Bares für Rares“ im ZDF große Überraschungen.

Jeden Tag aufs Neue kommen Menschen zu „Bares für Rares“ in der Hoffnung ihren alten Kram richtig zu Asche machen zu können. So ging es auch Axel Dreyer aus Hilden (NRW).

Das Geld war sogar bereits verplant: Er wollte mit seiner frisch angetrauten Ehefrau nach Neuseeland reisen. Dafür hat er eine besondere Schale mit zu „Bares für Rares“ gebracht, die ihm seine Mutter zur Hochzeit geschenkt hat. Und die bringt mal richtig viel Geschichte mit.

„Bares für Rares“ (ZDF): Besondere Schale wird verkauft

Hinter der Schale steckt eine interessante Geschichte. „Bares für Rares“-Experte Albert Maier erklärt: „Es handelt sich um eine ganz berühmte Schale aus einem zigteiligen römischen Silberfund, der 1868 in Hildesheim gefunden wurde.“ Dort sei ein alter Schießplatz umgegraben worden, bei den Arbeiten wurden 70 Silberteile gefunden, weiß der Kunsthändler.

Die Teile stammen aus dem ersten Jahrhundert, sind echtes Silber. Die sogenannte Athena-Schale war eine der Hauptteile – und steht in einem Staatlichen Museum. Bei dem Gegenstand, den Axel Dreyer mitgebracht hat, handle es sich „natürlich nicht um das Original, Horst“, klärt Maier den „Bares für Rares“-Moderator, der schon große Augen machte, auf. Horst Lichter: „Ich wollte ihm gerade sagen, er kann halb Neuseeland kaufen!“

Diese Schale wird bei Bares für Rares verkauft Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“-Experte: „Das war eine Sensation!“

Nichtsdestotrotz sei es eine „wunderschöne Ausführung“, die zwei Jahre nach der Ausgrabung in Karlsruhe kopiert worden sei. Es gibt zahlreiche dieser Schalen. „Dieser Hildesheimer Silberfund fasziniert die Leute bis heute. Man muss sich vorstellen, auf dem alten Schießplatz findet man Silberschalen aus der Römischen Zeit. Das war eine Sensation!“

„Bares für Rares“: Horst Lichter beeindruckt

Horst Lichter ist beeindruckt, ebenso der Verkäufer, der die Schale „für 100 Euro da lassen würde“. Albert Maier hält das für gar keine gute Idee. „Für 100 dürfen Sie es nicht hier lassen! Das dürfen Sie nicht machen! Sie müssen mindestens 800 bis 1.000 kriegen.“

Das sind die „Bares für Rares“-Experten:

Albert Maier betreibt seit 1976 ein Antiquitätengeschäft in Baden-Württemberg

Colmar Schulte-Goltz betreibt zusammen mit Oliver Noelte seit 2002 die Galerien „Kunstraum“ und die „Galerie Goltz an der Philharmonie“ in Essen

Detlev Kümmel ist ein deutscher Galerist für Kunst und Antiquitäten

Heide Rezap-Zabel ist als unabhängige Gutachterin tätig und bietet Schätzrunden sowie Seminare zu ausgewählten Themenbereichen in Berlin an

Sven Deutschmanek begutachtet alte Designklassiker und schätzt ihren Wert – zudem berät er Privatpersonen bei Erbschaften und Haushaltsauflösungen

Wendela Horz war von 1989 bis 2017 als geschäftsführende Juwelierin der Firma „Juwelier Horz“ in Speyer tätig

Damit hätte der 30-Jährige aus NRW nie gerechnet. Doch was machen die Händler? Die wollen nicht ganz an die Expertise rankommen. Händlerin Susanne legt am Ende 750 Euro auf den Tisch, mit denen Axel Dreyer mehr als zufrieden ist.

Mit diesem Taschengeld kann die Reise nach Neuseeland nun für den 30-Jährigen endlich kommen!

