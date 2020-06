„Bares für Rares“: Mitten in Dreharbeiten – Brand auf Schloss Drachenburg

Königswinter. Großer Feuerwehr-Einsatz beim „Bares für Rares“-Team am Donnerstag!

Das Produktionsteam der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ wollte gerade die Dreharbeiten auf Schloss Drachenburg vorbereiten, als ein Feuer in dem historischen Gebäude in Königswinter ausbrach. Das berichtet die Feuerwehr am Feiertag.

„Bares für Rares“ - Feuer bricht am Set auf Schloss Drachenburg aus

Demnach sei es zu einem Schwelbrand in einer Zwischendecke im Dachgeschoss am Donnerstagmittag gekommen. Die Rettungskräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle.

Foto: Feuerwehr Königswinter

„Mitarbeiter einer Produktionsfirma, die derzeit dort Dreharbeiten vorbereiten, hatten Brandgeruch außerhalb deren Arbeitsbereichs im ersten Obergeschoss wahrgenommen“, teilte die Feuerwehr mit.

+++„Bares für Rares“: Irre Aktion – Händlerin Susanne lässt Kollegen verzweifeln+++

Zum Glück konnten sich die Mitarbeiter schnell ins Freie retten. Besucher befanden sich zu dem Zeitpunkt auch noch auf dem Schloss Drachenfels, sodass niemand verletzt wurde.

------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow, die im ZDF läuft

Die Show wird seit 2013 im Nachmittagsprogramm ausgestrahlt

Moderiert wird die Sendung von Horst Lichter

„Bares für Rares“ hat einen festen Pool von Experten und Händlern, die die Stücke begutachten beziehungsweise kaufen

Wegen des Coronavirus musste die Show zeitweise pausieren

------------------

Auch der Sachschaden blieb laut Feuerwehr gering. Eine Entrauchung des Gebäudes war auch nicht notwendig und so konnte das Produktionsteam nach einer halben Stunde das Schloss wieder betreten.

60 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter und Bad Honnef sowie der städtische Rettungsdienst waren vor Ort. Zudem auch viele Besucher, die am Feiertag rund um das Schloss am Drachenfels flanierten. Diese behinderten die Arbeit der Retter allerdings nicht.

+++ „Bares für Rares“: Faustdicke Überraschung! Ein neuer Moderator für die Trödelshow +++

Warum es zu dem Brand kam, ist bislang noch völlig unklar. (js)