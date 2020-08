„Bares für Rares“: Kölnerin spricht über ihre Rarität – Horst Lichter geht dazwischen

Keine besonders weite Reise zu „Bares für Rares“ hatte das Mutter-Tochter-Gespann Fabienne Harwart und Birgit Wertz. Keine zwanzig Kilometer liegen zwischen ihren Wohnorten und dem Pulheimer Walzwerk, in dem „Bares für Rares“ gedreht wird. Doch auch die kurze Anreise sollte sich für die beiden lohnen.

Denn Fabienne und Birgit hatten eine echte Antiquität mit zu „Bares für Rares“ gebracht. Und zwar eine aus dem Nachlass von Birgits Vater. Der war im vergangenen Jahr mit 95 verstorben und hatte seiner Tochter alte Spielsteine hinterlassen.

„Bares für Rares“: Spielsteine vom verstorbenen Vater

Wie alt die wirklich sind, wollte sie nun bei „Bares für Rares“ herausfinden. Doch ein paar andere Infos konnte Birgit Wertz schon selbst herausfinden und tat diese auch gerne kund: „Ich bin dazu gekommen, dass es sich um Spielsteine handeln müsste. Früher gab es ein Spiel, das ist der Vorgänger von Backgammon. 'Wurfzabel' oder 'Tric Trac' hieß es, glaube ich, in Frankreich...“

Doch dann grätschte „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter dazwischen. „Und schon sind wir in der Expertise, da lassen wir doch Colmar direkt richtig loslegen“, unterbrach er die Ausführungen.

„Bares für Rares“: Steine stammen aus der Zeit um 1700

Um ordentlich Geld ging es am Donnerstag bei „Bares für Rares“. Foto: Screenshot ZDF

Klar, schließlich will der Experte auch noch etwas zu den alten Steinen sagen. Und was er sagte, schien dem Mutter-Tochter-Duo gut zu gefallen. So stammen die hölzernen Spielsteine aus der Zeit um 1700. Und auch der Preis hatte es in sich.

150 bis 200 Euro wollten Mutter und Tochter eigentlich haben. Die Schätzung von Schulte-Goltz fiel jedoch deutlich höher aus. 800 bis 1000 Euro könnten die beiden für die seltenen Steine bekommen.

Ganz so viel wurde es schlussendlich dann leider nicht. 600 Euro zahlte „Bares für Händler“-Händler Thorsden Schlößner für die alten Spielsteine. Trotzdem immer noch ein stolzer Preis.

