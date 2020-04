„Bares für Rares“: Altenpfleger bringt Skulptur aus dem Ruhrgebiet mit – und wird enttäuscht

Schatz oder Schrott? Das ist DIE Frage bei „Bares für Rares“. In der Trödelshow, die Horst Lichter moderiert, kann jeder seine seltenen Fundstücke schätzen lassen - und so mancher hat dabei schon eine echte Überraschung erlebt. In der aktuellen Folge will Altenpfleger Christoph Ley eine Bronze-Skulptur schätzen lassen.

„In meinem früheren Leben war ich Fotograf“, erklärt Christoph aus Köln, ehe er zur Skulptur überleitet. „Ich hab viel im Ruhrgebiet fotografiert, Zechensiedlungen, war aber leider nie unter Tage.“ Aber dort, im Ruhrgebiet, kaufte er einst die Bronze-Skulptur. Und will sie jetzt bei „Bares für Rares“ wieder loswerden.

„Bares für Rares“: Arbeiter-Standbild von 1921

Friederike Werner steht ihm als Expertin zur Seite und analysiert die außergewöhnliche Skulptur. Was Christoph besonders interessiert: Aus welchem Material die außergewöhnliche Skulptur ist. Die Expertin klärt auf: Das Werk ist aus Bronze. Es handelt sich um ein Standbild zweier Arbeiter. Die beiden scheinen sich gegenseitig zu helfen. Die Skulptur ist so kraftvoll aufgebaut wie ein Bauwerk.“

Expertin Friederike Werner analysiert die Skulptur. Foto: Screenshot ZDF

Die Expertin erklärt dem Verkäufer auch noch, was die Markierung auf dem Sockel bedeutet: Wilhelm Martini, ein Bildhauer aus Düsseldorf, hat die Figur 1921 angefertigt. Ein Stempel der Gießerei fehlt - es ist also nicht klar, wo die Skulptur gegossen wurde.

--------------------------

Mehr zu „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“: Horst Lichter plötzlich knallhart – „So kann es nicht weitergehen!“

„Bares für Rares“: Wittenerin erzählt ihre Geschichte – Horst Lichter perplex – „Heftige Sache“

„Bares für Rares“: Experte packt aus – unglaublich, was Horst Lichter immer Backstage macht

--------------------------

Und wieviel hätte Christoph Ley gerne für das Werk? „Nicht unter 200 Euro“, stellt er klar. Und das ist wirklich angemessen. Expertin Werner schätzt die Bronze-Figur auf 450 bis 550 Euro ein.

--------------------------

Das ist „Bares für Rares“:

Horst Lichter moderiert die ZDF-Sendung

Die Trödelshow wird seit 2013 produziert, es gibt bereits acht Staffeln

Die mitgebrachten Gegenstände werden von Experten analysiert

Anschließend bieten mehrere Händler um die Stücke

--------------------------

Skulptur aus dem Ruhrgebiet geht über den Händlertisch

Auch die Händler sind angetan, Susanne Steiger lobt die „tolle Arbeit“ des Bildhauers. Und Ludwig Hofmaier findet: „Da passt alles!“ Er steigt mit 250 Euro ein, bleibt also stark unter der Experteneinschätzung.

Christoph wirkt enttäuscht. „Ich bin nicht ganz so glücklich damit“, gibt er zu. Am Ende bekommt er immerhin 350 Euro für die Rarität aus dem Ruhrgebiet. (bs)