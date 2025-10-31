Pendler in NRW stöhnen! Bahnhof Krefeld nach Störung komplett lahmgelegt

Ob auf dem Weg zur Arbeit oder um einfach nur seinen Ort zu verlassen: Viele Menschen sind auf die Bahnen der Deutschen Bahn angewiesen. Ärgerlich, wenn sie zu spät kommt – doppelt schlimm, wenn gleich ein ganzer Bahnhof gesperrt ist. Genau das ist nun in Krefeld passiert.

Denn im Großraum Krefeld Hauptbahnhof geht aktuell nichts mehr: Der gesamte Bereich ist nämlich derzeit für die Regionzüge nicht befahrbar. Grund für die massive Störung ist ein defektes Stellwerk, das den Bahnverkehr weitgehend lahmgelegt hat. Wie lange die Beeinträchtigung andauern wird, ist (leider) bislang unklar.

Bahnhof in NRW gesperrt: Es kommt zu zahlreichen Streckenausfällen

Weiter ergänzt eine Sprecherin der DB, dass die Störung wohl mitten in der Nacht zum Donnerstag (30. Oktober) begonnen hat. An dem betroffenen Stellwerk sei ein technischer Defekt festgestellt worden, ergänzt die Mitarbeiterin der DB weiter. Um welchen Schaden es sich dabei genau handele, sei Gegenstand der Untersuchungen. Welche Art von Schaden genau vorliegt, wird noch ermittelt.

Doch schon jetzt ist klar: Die Auswirkungen sind deutlich spürbar, denn gleich auf mehreren Streckenabschnitten können keine Züge fahren, was zu Verspätungen, Teilausfällen und kompletten Zugausfällen führt. Auch kurzfristige Änderungen im Zuglauf sind laut „zuginfo.nrw“ möglich. Betroffen sind unter anderem folgende Linien: Der RE 7 aus Richtung Dormagen endet und beginnt derzeit in Neuss Hauptbahnhof – zwischen Neuss und Krefeld fallen also die Züge aus. Für Reisende wurde ein Ersatzverkehr (SEV) eingerichtet.

Ein Überblick der betroffenen Verbindungen – und alternative Lösungen

Auch beim RE 10 kommt es zu massiven Einschränkungen: Züge aus Richtung Geldern enden und beginnen aktuell in Kempen (Niederrhein). Damit entfallen die Fahrten zwischen Kempen und Düsseldorf Hauptbahnhof. Zudem kann es zu weiteren Ausfällen auf dem gesamten Laufweg kommen.

Neben dem Ersatzverkehr zwischen Neuss und Krefeld verkehren zusätzliche SEV-Busse zwischen Düsseldorf Hbf und Kempen – ab Düsseldorf ab 4.40 Uhr, ab Kempen ab 5.15 Uhr. Alternativ können Fahrgäste zwischen Krefeld und Düsseldorf auch auf die U-Bahn-Linien U70 und U76 ausweichen – die Fahrtzeit beträgt rund 42 Minuten.

RE 42, RB 33, RB 35 und RB 35

Die Linien RE 42 und RB 33 werden in beide Richtungen zwischen Krefeld-Uerdingen und Mönchengladbach Hbf ohne Halt umgeleitet. Für die RB 33 wurde zudem ein Ersatzverkehr mit acht Bussen eingerichtet. Die Busse pendeln ab 4 Uhr im 20-Minuten-Takt zwischen Mönchengladbach und Krefeld-Uerdingen. Zusätzlich können Fahrgäste zwischen Krefeld-Uerdingen und Krefeld Hbf auch auf die Linienbusse 58 und 927 ausweichen.

Auch bei der RB 35 gibt es Einschränkungen: Die Züge aus Richtung Duisburg enden und beginnen in Krefeld-Linn, wodurch zwischen Krefeld-Linn und Mönchengladbach keine Bahnverbindung besteht. Ein Ersatzverkehr mit vier Bussen ist eingerichtet. Besonders betroffen ist die RB 37 – sie fällt aktuell komplett aus. Auch hier sorgt ein SEV mit Bussen zwischen Neuss und Krefeld für Ersatz.

Bleibt wohl nur zu hoffen, dass der Bahnhof in Krefeld schnell wieder befahren werden kann und das Stellwerk wieder repariert werden kann. Laut zuginfo.nrw soll die Störung noch voraussichtlich bis Freitagnachmittag, 15 Uhr, andauern.