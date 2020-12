Bahn: Umstellung beim VRR! DAS erwartet die Pendler jetzt

Fahrplan-Änderungen bei der Bahn ab dem 13. Dezember!

Pendler des VRR-Betriebs müssen zukünftig mit einigen Umstellungen bei der Bahn rechnen.

Bahn: Zehn Linien sind betroffen

Ingesamt seien bei der Bahn zehn Linien betroffen. Eine Änderung sei beispielsweise, dass auf den Linien der Bahnen RE 3, RE 42, RB 39, RB 48 und S 11 nachts mehr Züge – vor allem am Wochenende – zum Einsatz kommen sollen, wie der VRR informiert.

RE 3 (Rhein-Emscher-Express): Nach Fertigstellen der Bauarbeiten der Behelfsbrücke über der A 40 wird diese Linie in den Wochenendnächten zwischen Düsseldorf Hbf und Dortmund Hbf stündlich fahren. An Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen werden, laut VRR, zusätzliche Fahrten um 3.45 Uhr und um 4.45 Uhr ab Düsseldorf Hbf sowie um 4.03 Uhr und 5.03 Uhr ab Dortmund Hbf angeboten.

RE 42 (Niers-Haard-Express): In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird es gemeinsam mit der Linie RE 2 zwischen Essen Hbf und Haltern am See künftig ein durchgehendes Angebot im Stundentakt geben. Zusätzlich werden an Sonn- und Feiertagen Fahrten um 4.46 Uhr und 5.46 Uhr ab Essen Hbf nach Haltern am See angeboten. „In der Gegenrichtung starten zusätzliche Fahrten um 4.39 Uhr und um 5.39 Uhr in Haltern am See“, kündigt VRR an.

RB 39 (Düssel-Erft-Bahn): Abends wird die Linie zwischen Grevenbroich und Bedburg (Erft) auf beiden Richtungen um eine Stunde verlängert. Die montags bis freitags um 20.54 Uhr am Düsseldorf Hbf und am Wochenende um 21.05 Uhr am Neuss Hbf beginnende Fahrt wird somit über Grevenbroich bis Bedburg erweitert. „In der Gegenrichtung beginnt die Fahrt um 22.34 Uhr ab Grevenbroich künftig bereits in Bedburg (Erft) um 22.12 Uhr“, so VRR.

RB 48 (Rhein-Wupper-Bahn): Die tägliche Fahrt um 22.43 Uhr ab Bonn-Mehlem bis Solingen Hbf wird verlängert. Des Weiteren wird in der Gegenrichtung eine zusätzliche Fahrt um 23.04 Uhr ab Solingen Hbf in Richtung Bonn angeboten. In den Wochenendnächten soll zukünftig zwischen Köln und Solingen ein durchgehender Stundentakt angeboten werden. Dazu soll eine Fahrt um 3.52 Uhr ab Köln Hbf nach Solingen Hbf und in Gegenrichtung eine weitere Fahrt um 4.37 Uhr ab Solingen nach Köln Hbf gefahren werden.

S 11: In den Wochenendnächten soll ein Angebot zwischen Düsseldorf Hbf und Bergisch Gladbach in Zukunft einen durchgehenden Stundentakt bereitstellen. Zusätzlich sollen ab Düsseldorf Hbf samstags sowie sonn- und feiertags um 2.38 Uhr und um 3.38 Uhr eine Bahn Richtung Bergisch Gladbach fahren – in die Gegenrichtung jeweils um 1.23 Uhr, um 2.23 Uhr und um 3.23 Uhr über Dormagen Richtung Düsseldorf Hbf. Dafür wird die Fahrt um 0.53 Uhr ab Bergisch Gladbach zukünftig in Dormagen enden.

RE 14 (Der Borkener): Während der Woche werden für beide Richtungen jeweils eine zusätzliche Frühfahrt angeboten. „Ab Dorsten verkehrt eine zusätzliche Fahrt um 5.26 Uhr nach Essen-Steele. In der Gegenrichtung beginnt die Fahrt um 6.03 Uhr ab Dorsten bereits um 5.31 Uhr in Essen Hbf“, so der VRR.

S 68: Richtung Düsseldorf werden zwei neue Fahrten um 8.36 Uhr ab Wuppertal-Vohwinkel und um 16.01 Uhr Richtung Wuppertal-Vohwinkel angeboten. Wichtig: Baustellenbedingt wird die Linie bis zum 18.12.2020 zwischen Düsseldorf Hbf und Wuppertal-Vohwinkel nicht im Einsatz sein

Doch es kommen weitere, gravierende Umstellungen auf die Pendler zu.

Bahn: Große Vorteile für die Zukunft

Die größten Veränderungen. die in Zukunft in Kraft treten sollen, in der Übersicht:

S 28: Diese Linie fährt ab dem 13. Dezember bis Wuppertal Hauptbahnhof. Da die Strecke noch nicht vollständig elektrifiziert ist, sind derzeit noch Diesel-Fahrzeuge im Betrieb. Diese waren zuvor in Oberbayern im Einsatz und bieten laut VRR mehr Platz und Komfort – sogar Toiletten und Klimaanlagen sollen zukünftig zur Verfügung stehen. Auf Elektrofahrzeuge müssen Beteiligte allerdings noch bis 2026 warten.

RE 4 (Wupper-Express): Auf dieser Strecke sollen bald die RRX-Fahrzeuge des National Express-Unternehmens auf den Schienen fahren und auch den Bahnhof in Wetter miteinbeziehen. Da an diesem Bahnhof sowie am Bahnhof in Witten noch gebaut wird, werden die Züge aller Voraussicht nach er ab Mitte 2021 die vollständige Route Aachen, Wuppertal und Dortmund befahren können. Zukünftig werden dann, laut VRR, 84 RRX-Fahrzeuge auf dieser Strecke in Betrieb genommen.

RB 33 (Rhein-Niers-Bahn): Sobald die Bauarbeiten an den Behelfsbrücken der A40 abgeschlossen sind, wird die Regionalbahn nicht nur bis Duisburg, sondern wieder bis Essen Hauptbahnhof fahren. Außerdem ist ein Halt in Essen West geplant. Zudem werden neue Fahrzeuge eingesetzt, die etwa 60 Sitzplätze mehr zur Verfügung stellen sollen.

Und es gibt weitere gute Nachrichten, denn ab 2021 soll am Fahrplan nicht viel gewerkelt werden. Somit können Pendler nach der Umstellung und Eingewöhnung zum 13. Dezember erst einmal aufatmen.

Für mehr Informationen wird hier eine Übersicht bezüglich weiterer Änderungen zur Verfügung gestellt. (ali)