Zwei Monate Chaos! Hiobsbotschaft für Bahn-Pendler im Ruhrgebiet

Pendler-Chaos zwischen Essen, Bochum und Dortmund droht!

Die Deutsche Bahn (DB) führt von September bis Ende Oktober 2025 umfangreiche Sanierungsarbeiten auf der Hauptstrecke zwischen Essen und Dortmund im Ruhrgebiet durch. Vom 5. September, 21 Uhr, bis 31. Oktober, 21 Uhr, bündelt die DB zahlreiche Maßnahmen, darunter Arbeiten für den Ausbau des Rhein-Ruhr-Express (RRX).

Schienen und Weichen werden modernisiert, Schallschutzwände errichtet und Brückenarbeiten durchgeführt. Ziel ist eine zuverlässige und moderne Infrastruktur im Ruhrgebiet, um das Schienennetz langfristig zu stabilisieren.

Umfassende Bauarbeiten im Ruhrgebiet

Die Brückenarbeiten an der Wittener Straße in Bochum, die bereits im Frühjahr starteten, gehen weiter. Im Herbst werden mehrere Brückenteile mit einem Gleiskran eingehoben. Gleichzeitig erfolgt eine Verdichtung des Schotters an 14 Weichen in den Bahnhöfen Bochum Hauptbahnhof und Bochum-Langendreer. In Essen-Kray rücken Schallschutzmaßnahmen in den Fokus: Eine bestehende Lücke in den Schallschutzwänden an der Krayer Straße wird geschlossen, um den Lärmschutz für Anwohner:innen zu verbessern. Schließlich nutzt die Stadt Bochum die Zeit, um im Bahnhof Wattenscheid eine Personenunterführung zu verlängern.

Fahrplananpassungen und Einschränkungen im Ruhrgebiet

Wegen der Bauarbeiten entfallen im Fern- und Nahverkehr zahlreiche Halte im Ruhrgebiet, darunter sämtliche Fernverkehrshalte in Bochum Hauptbahnhof. Die Züge im Fernverkehr werden zwischen Essen, Dortmund, Köln und Düsseldorf umgeleitet – Fahrzeiten verlängern sich um bis zu 20 Minuten. Reisende können weiterhin stündliche Direktverbindungen zwischen Düsseldorf, Duisburg, Essen sowie Richtung Köln, Frankfurt, Hannover und Berlin nutzen. Ersatzbusse sind auf mehreren Streckenabschnitten unterwegs, um die betroffenen Städte im Ruhrgebiet zu verbinden.

Mehr News:

Auch der Nahverkehr wird deutlich eingeschränkt. So entfallen auf den Linien RE 1, RE 6 und RE 11 zahlreiche Halte oder Streckenabschnitte zwischen Essen und Dortmund. Für die Linie S1 verkehren an den Wochenenden Ersatzbusse zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Essen-Steele-Ost. Die DB richtet darüber hinaus zusätzliche Busse ein, die Bochum, Wattenscheid und Essen miteinander verbinden.

Ersatzlösungen für das Ruhrgebiet

Die S-Bahn-Gleise bleiben werktags befahrbar, an Wochenenden ist jedoch teilweise Ersatzverkehr vorgesehen. Für Reisende der Linie RB 40 gibt es zwischen Bochum und Witten keine Verbindung. Alternativ verkehren Ersatzbusse. Im gesamten Bauzeitraum stehen auch Ersatzbusse von Essen über Wattenscheid und Bochum bis Dortmund zur Verfügung. An Wochenenden decken zusätzliche Busse weitere Strecken und Halte ab. Personal an den Hauptbahnhöfen in Essen, Dortmund und Bochum unterstützt die Fahrgäste vor Ort.

Die Deutsche Bahn bittet Anwohner:innen und Pendler:innen im Ruhrgebiet um Geduld und Verständnis für den temporären Baulärm und die Einschränkungen im Schienenverkehr. Ziel der Maßnahmen ist eine langfristige Verbesserung der Bahn-Infrastruktur in einer der wichtigsten Verkehrskorridore Deutschlands.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.