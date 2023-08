Bahn in NRW schleift Mann meterweit mit – schwere Verletzungen!

Wir kennen das doch alle: die Straßenbahn ist gerade am Gleis angekommen und wir rennen noch schnell los, um die Bahn noch zu erwischen. Doch der Fahrplan ist oftmals eng getaktet, sodass die Stehzeit nicht viel länger als eine Minute andauert. Sobald die Türen zugehen, ist es zu spät und die Bahn fährt ab.

Ein Mann wollte am Donnerstag (10. August) im allerletzten Moment noch in eine Bahn in NRW springen. Doch plötzlich gingen die Türen zu und mittendrin ein 75-Jähriger.

Bahn in NRW schleift Senior mit sich

Es war gegen 14 Uhr als der Senior am Hauptbahnhof in Krefeld noch schnell in die Straßenbahnlinie 042 einsteigen wollte. Um das Schließen der Türen zu verhindern, steckte er seinen Arm mit der Tasche dazwischen. Die Bahnfahrerin bemerkt nicht, dass der 75-Jährige zwischen der Tür steckte und legte den Hebel um.

Die Bahn fuhr los und schleifte den hilflosen Senior mit sich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist unklar, ob der Mann mit dem Arm in der Straßenbahntür festgeklemmt wurde oder ob nur seine Tasche in der Tür gesteckt und er sie festgehalten hat und deshalb mitgeschleift wurde. Aber so oder so, waren die Folgen schwerwiegend.

Denn die Straßenbahn war bereits einige Meter gefahren, ehe die Fahrerin erkannte, was passiert war. Sobald sie es bemerkte, trat sie auf die Bremse und die Bahn kam kurz hinter der Haltestelle zum Stehen. Doch da war es bereits zu spät, denn der Mann stürzte durch das Mitschleifen zu Boden. Der 75-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock durch den tragischen Unfall.