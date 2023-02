Bahn in NRW: Nach Maskenpflicht-Ende – Mitarbeiter packen aus: „Man fühlt sich sehr beobachtet“

Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen in NRW ist aufgehoben. Seit dem 1. Februar 2023 müssen Passagiere keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Darüber sind in Duisburg schon viele in Jubel ausgebrochen (hier mehr dazu). Trotzdem sind am 2. Februar noch immer viele Menschen mit Maske unterwegs.

Viele freuen sich aber auch darüber, endlich in Bus und Bahn in NRW ohne Gesichtsbedeckung mitfahren zu können. Besonders erleichtert sind diejenigen, die aus beruflichen Grünen stundenlang mit den Öffentlichen unterwegs sind – ganz vorneweg die Ticketkontrolleure. Im Gespräch mit DER WESTEN berichtet einer von ihnen, wie nun eine schwere Last von ihm gefallen ist.

Bahn-Mitarbeiter in NRW: „Was ich schon erlebt hab'“

Es ist 7.58 Uhr. Der RE 11 nach Kassel-Wilhelmshöhe fährt in Duisburg pünktlich von Gleis 10 ab und kurze Zeit später bahnt sich der erste Ticketkontrolleur von National Express einen Weg durch die Sitzreihen. Hakan Etin ist erleichtert, dass er die Passagiere nicht mehr auf die Maskenpflicht kontrollieren muss. „Es vermeidet sehr viel Stress“, erzählt der 27-Jährige im Gespräch mit DER WESTEN.

+++ Maskenpflicht in NRW: Experten fordern Ende in Arztpraxen – Mediziner mit überraschendem Statement +++

In den vergangenen Monaten wurde er oft verbal und auch körperlich angegangen, wenn er Passagiere auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. „Was ich alles schon erlebt hab’“, deutet der Bahnmitarbeiter an. „Die Leute regen sich ja wegen jedem Mist auf und fangen an zu streiten oder zu diskutieren.“

Und ganz zu schweigen von den Fahrgästen freue er sich darüber, selbst keine Maske mehr anziehen zu müssen. Im Gegensatz zu den meisten mussten er und seine Kollegen diese über Stunden tragen. „Abends war alles trocken, die Augen, die Nase, der Rachen.“

Neues Phänomen nach Maskenpflicht

Bei dem hohen Fahrgastaufkommen würde sich Etin jedoch wünschen, dass weiterhin mehr Leute eine Maske tragen würden. „An jeder Haltestelle steigen 50 bis 60 Leute aus und ein.“ Da sei das Ansteckungsrisiko immens. „Du kannst nie wissen, was die Leute haben.“ Darum fände er es gut, wenn kranke Fahrgäste weiterhin ihre Mitmenschen schützen würden.

Weitere News:

Seit dem Wegfall der Maskenpflicht bemerkt er jedoch schon jetzt ein Phänomen. Denn plötzlich würden ihn die Fahrgäste wieder richtig ansehen. „Man fühlt sich sehr beobachtet“, gibt er zu.