Eine Ticketkontrolle ist am Hauptbahnhof Düsseldorf völlig aus dem Ruder gelaufen. (Symbolfoto)

Bahn in NRW: Ticketkontrolle in S-Bahn eskaliert! Schwarzfahrer verletzt zwei Bahnmitarbeiter

Völlig eskalierte Ticketkontrolle in NRW!

Am Donnerstagabend hatte gegen 22.30 Uhr ein Mann (27) zwei Ticket-Kontrolleuren (beide 39) eine ungültige Fahrkarte vorgezeigt. Der Mann aus Ratingen (NRW) ist in der S6 auf dem Weg von Essen nach Düsseldorf gewesen. Als die Kontrolleure ihn darauf angesprochen hatten, reagierte er mit Beleidigungen und Schubsereien – bis die Lage komplett eskaliert ist!

Noch in der Bahn ist es zu einer Prügelei zwischen dem Mann und den Kontrolleuren gekommen. Die Bahnmitarbeiter hatten es geschafft, den aggressiven und betrunkenen Fahrgast zu überwältigen und zu fixieren. Am Hauptbahnhof Düsseldorf ist er dann an die Bundespolizei übergeben worden.

Das ist die Stadt Düsseldorf:

erhielt 1288 das Stadtrecht

Landeshauptstadt von NRW, gehört zu den Wirtschaftszentren Deutschlands

mit 646.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die zweitgrößte Stadt in NRW

besteht aus zehn Stadtbezirken, die in 50 Stadtteile unterteilt sind

Oberbürgermeister ist Stephan Keller (CDU)

Doch beruhigt hatte sich der 27-Jährige nicht, denn: Bei der Übergabe an die Polizei ist es zu einer erneuten Schlägerei gekommen, bei dem sich einer der Kontrolleure das Handgelenk gebrochen, der andere sich am Bein verletzt hatte. Sie sind mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen und nicht mehr dienstfähig gewesen.

Schläger war sturzbetrunken – und wird in Psychiatrie eingeliefert

Die Beamten der Bundespolizei haben ihn trotz massiven Widerstands auf die Dienststelle bringen können. Ein Atemalkoholwert hatte 1,6 Promille ergeben, ein Arzt hatte zudem festgestellt, dass er durchaus in der Lage sei, in Gewahrsam genommen zu werden. Doch dann hatte der Schläger versucht, sich selbst zu verletzen.

Wegen der Eigengefährdung haben ihn die Bundespolizisten an eine psychiatrische Einrichtung übergeben, nachdem auch der Arzt und das Ordnungsamt grünes Licht gegeben hatten. Doch deshalb wird er nicht entspannen können, denn: Gegen ihn wird aufgrund der Körperverletzungen, Beleidigungen und des Widerstandes ermittelt. (mg)

