Bahn in NRW: Großkontrolle zur Maskenpflicht! DAS droht dir jetzt ohne Mund-Nasen-Bedeckung im Zug

Bahn in NRW: Am Montag kontrollierten Mitarbeiter der Bahn am Hauptbahnhof Essen besonders gründlich, ob die Reisenden der Maskenpflicht nachkommen.

Immer wieder drehen Beamte und Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn an den Bahnhöfen in NRW am Montag ihre Runden. Den Bahnfahrern schauen sie an diesem Tag besonders gründlich ins Gesicht.

Der Grund dafür: die Großkontrolle zur Einhaltung der Maskenpflicht in Bahnhöfen und Zügen. Wer keine Maske trägt, dem drohen in NRW kostspielige Konsequenzen. Doch eine Sache sorgt für Verwirrung bei den Fahrgästen.

Bahn in NRW: So läuft die Großkontrolle am Montag

Die Tür zur Polizeistation am Hauptbahnhof in Essen öffnet sich an diesem Tag öfter als üblich. Immer wieder bringen die Beamten Menschen her, die sich trotz Aufforderung weigern, am Bahnhof oder in den Zügen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Die Beamten nehmen dann ihre Personalien auf, damit das Ordnungsamt einen Bußgeldbescheid ausstellen kann. Das Ziel dieses „Signaltags“, so Karin C. Punghorst, Pressesprecherin bei der Nordwestbahn, sei allerdings nicht, möglichst viele dieser Bescheide zu verschicken.

„Das Ziel ist, die Menschen zum Maske tragen zu animieren. Wir wollen zeigen, dass Bahnfahren zu Corona-Zeiten sicher ist, wenn sich alle an die Regeln halten“, erklärt Punghorst.

Das passiert, wenn du im Zug keine Maske trägst

„Der überwiegende Teil unserer Fahrgäste setzt die Maskenpflicht um. Aber nicht immer unbedingt korrekt, manche setzen sie beispielsweise unter die Nase. Da greifen unsere Kundenbetreuer dann ein.“

Einer von ihnen ist Sebastian Grewer. Bis zum Mittag schaute er in den Zügen nach Maskenverweigerern, habe an diesem Tag allerdings noch keine Verwarnung aussprechen müssen. „Sollte es soweit kommen, weisen wir auf die Maskenpflicht hin. Wenn der Aufforderung nachgekommen wird, passiert nichts weiter.“

Bahn in NRW: Die Kundenbetreuer Kerstin Beckemeier und Sebastian Grewer kontrollierten die Einhaltung der Maskenpflicht bei der Nordwestbahn. Foto: Vanessa Hellwig / Der Westen

Sollte der Fahrgast die Maske ein weiteres Mal weigern, die Mund-Nase-Bedeckung korrekt aufzusetzen, folge ein zweiter Hinweis. Sollte auch dieser nichts bewirken, können die Kundenbetreuer den Fahrgast des Zuges verweisen.

An der nächsten Haltestelle wartet dann die Polizei, die die Personalien aufnimmt und an das Ordnungsamt weiterleitet. 150 Euro Bußgeld werden dann fällig.

Das erhofft sich die Nordwestbahn von der Kontrolle

Die Nordwestbahn erhofft sich durch die Großkontrolle vor allem eine Signalwirkung und will zum Maske tragen animieren. Die Kontrolloffensive vom Montag wird an den folgenden Tagen nicht in der Form fortgesetzt, in kleinerem Umfang finden jedoch weiterhin Kontrollen statt.

Unter den Bahnreisenden herrscht allerdings noch Unklarheit, wo genau die Maskenpflicht beginnt. Lea raucht vor dem Heimweg mit der Bahn noch schnell eine Zigarette vor dem Bahnhof in Essen – die Maske unter das Kinn geschoben.

Die Feierabendkippe raucht sie eigentlich lieber oben auf dem Bahnsteig, doch sie ist unsicher, ob das wegen der Maskenpflicht überhaupt erlaubt ist.

Als Sozialassistentin hat sie den ganzen Tag über engen Kontakt zu anderen Menschen und trägt die Maske pausenlos, jetzt eben auch noch am Bahnhof und im Zug. „Die Maskenpflicht finde ich schon lästig. Aber lieber lästig als anstecken“, findet sie. (vh)