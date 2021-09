Bahn in NRW: Bitterböses Missverständnis? Frau attackiert Mann mit Pfefferspray – Hintergründe sind bizarr

In einer Bahn in NRW hat sich am Dienstagabend ein Zwischenfall ereignet.

Bahn in NRW: Blödes Missverständnis? Frau attackiert Mann mit Pfefferspray - die Hintergründe sind bizarr (Symbolbild). Foto: imago/Rüdiger Wölk

Eine 18-jährige Frau sprühte einem 82-jährigen Senior ein Tierabwehrspray ins Gesicht! Die Gründe sind bizarr – und könnten auf einem Missverständnis beruhen.





Doch was ist in der Bahn in NRW passiert?

Bahn in NRW: Harmloser Gang zur Toilette?

Die 18-Jährige und der 82-Jährige waren in einem Zug von Osnabrück nach Münster unterwegs. Als der Senior aus Richtung der Toilette zurück kam, zückte die junge Frau das Spray und sprühte es dem Senior ins Gesicht.

Doch dahinter steckt womöglich ein großes Missverständnis!

Denn wie die ersten Ermittlungen ergaben, wollte der Münsteraner lediglich auf die Toilette gehen. Da er aufgrund einer Erkrankung sehr dringend musste, war Eile geboten. Er begann daher damit, seine Hose schon vor der Tür des Klos zu öffnen. Als er an der Zugtoilette ankam, musste er jedoch feststellen, dass die wegen eines Defekts geschlossen war.

Er kehrte also zu seinem Sitzplatz zurück und versuchte dabei, den Reißverschluss seiner Hose wieder zu schließen, berichtet die Polizei.

Bahn in NRW: Frau führt weitere Gegenstände mitsich

Die junge Frau missinterpretierte das Verhalten des Mannes: Sie glaubte, es handele sich um eine exhibitionistische Handlung. Daher griff sie zum Tierabwehrspray und sprühte es dem Senior direkt ins Gesicht!

Die stark geröteten Augen des alten Mannes wurden zunächst von einem Zeugen und nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Münster durch die Polizeibeamten mehrfach ausgespült. Eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch ab.

Bei der jungen Frau, die weiterhin davon ausging, es handele sich bei dem Senior um einen Exhibitionisten, fanden die Einsatzkräfte nicht nur das Tierabwehrspray, sondern auch ein zwei Messer – eines davon ein größeres Küchenmesser. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Gegen die jFrau leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Zusätzlich wollen die Beamten auch das Videomaterial aus dem Zug der Deutschen Bahn sichten. (evo/pol)