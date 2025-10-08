Bäckerei in NRW macht vorerst Schluss mit Barzahlung – diese Alternativen bleiben Kunden

Schritt für Schritt wird unsere Welt immer digitaler. Doch in einigen NRW-Orten hängen die Anwohner noch an ihren alten Verfahren, da könnte eine abrupte Umstellung auf Gegenwind treffen. In einer Bäckerei in NRW werden Kunden nun darauf hingewiesen, dass seit dem 1. Oktober „keine Barzahlung mehr möglich ist“.

Es handelt sich dabei um die Bäckerei und Konditorei Welpinghus in Borgholzhausen. Wie die Geschäftsführerin und Konditormeisterin Friederike Tebbe gegenüber DER WESTEN erklärte, handelt es sich dabei um eine Testphase. Zunächst betreffe die Umstellung auch nur das Ladengeschäft und nicht die Backstube. Neben Kartenzahlung gibt es aber noch andere Alternativen zum Bezahlen.

Bäckerei in NRW testet bargeldlose Zahlungen

Laut der Geschäftsführerin bringe eine bargeldlose Zahlungen einige Vorteile mit sich. Spätestens seit der Corona-Pandemie wissen wir, dass ein Infektionsrisiko auch durch den Umlauf von Bargeld erhöht werden kann. Neben dem Hygieneaspekt verspricht sich das Unternehmen auch mehr Effizienz.

„Bei der Kassenabrechnung, kein Zählen, Rollengeldbeschaffung oder sortieren mehr“, listet sie die Vorteile auf. Für die Mitarbeiter hätte es den positiven Effekt, dass sie dadurch nach Ladenschluss Zeit einsparen und somit früher Feierabend machen könnten. Außerdem werde so mehr Sicherheit für die Verkäuferinnen gewährleistet, die abends nicht mehr zur Bank gehen und dort das Geld einzahlen müssen. Aber auch der Kunde profitiere, denn somit werden alle Zahlungen automatisch und digital erfasst.

Diese Alternativen haben Kunden

Neben der klassischen EC- und Kreditkarte, haben Kunden noch zwei weitere Alternativen, um ihre Brötchen, Croissants und Teilchen zu bezahlen. Die Welpinghus-App runterladen, Paypal Guthaben aufladen und mit der App bezahlen. Ab einem Einkaufswert von 50 Euro werden 2,50 Euro geschenkt.

Zudem gibt es eine Vorteilskarte, die mit der Bankkarte aufgeladen werden kann. Hier gilt der 50Euro-Bonus ebenfalls und beim Broteinkauf könne ebenfalls nochmal 3 Prozent gespart werden. Bleibt abzuwarten wie die bargeldlose Testphase bei den Kunden ankommt und ob sie für die digitale Zukunft schon bereit sind.