Kurz vor Ayliva Konzert in Köln – Lanxess Arena mit wichtigem Hinweis für Ticket-Inhaber

Mit Songs über Herzschmerz, Selbstfindung und toxische Beziehungen erobert Ayliva (27) die Charts – und längst nicht nur das: Auch als Coach bei „The Voice Kids“ hat sie bereits ihr Gespür für Musik unter Beweis gestellt. Kein Wunder also, dass sie ihre Fans auch live begeistert und aktuell auf Tour unterwegs ist. Und am 21. September steht ihr (erster) Auftritt in der Lanxess Arena in Köln an.

In der NRW-Stadt tritt sie übrigens gleich viermal auf: Am 21. September (Sonntag), 22. September (Montag), 24. September (Mittwoch) und am 25. September (Donnerstag). Doch kurz vor dem Primäre-Konzert in Köln werden nun wichtige Hinweise für alle Besucher publik – und die sollten wirklich alle kennen, die dabei sein wollen.

Ayliva tritt am 21. September in Köln auf – DAS solltest du beachten

Und eben diese Hinweise sind schon relevant, noch bevor man die Konzerthalle in der NRW-Stadt überhaupt betreten kann, denn die Eintrittskarten sind personalisiert. Das bedeutet, du musst beim Einlass in Köln einen gültigen Lichtbildausweis vorzeigen, um nachzuweisen, dass du tatsächlich der rechtmäßige Besitzer des Tickets bist.

Diese Regel gilt übrigens nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder und Jugendliche. Wer noch keinen Personalausweis besitzt, kann zum Beispiel einen Schülerausweis oder die Krankenkarte vorzeigen. Apropos Kinder: „Kinder unter sechs Jahren ist der Zutritt nur mit Erziehungsberechtigtem und Kapselhörschutz gestattet“.

Hinzukommt, dass Personen zwischen sechs und 14 Jahren das Konzert nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten Person besuchen – auch diese Person muss selbstverständlich ein gültiges Ticket besitzen. Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren dürfen auch mit einer anderen volljährigen Begleitperson kommen – vorausgesetzt, die Eltern geben ihnen einen „Mutti-Zettel“ mit. Damit kann die Aufsichtspflicht ganz offiziell übertragen werden.

Kauf von Rückgabe-Tickets: Wichtige Hinweise

Für viele, die kein Ticket für das Konzert in Köln ergattern konnten, gibt es an der Abendkasse leider keine Option noch ein begehrte Karte zu ergattern. Aber es gibt eine letzte Hoffnung doch noch ein Ticket kaufen zu können: Wer verhindert ist, kann sein personalisiertes Ticket unter bestimmten Bedingungen zum Originalpreis über Eventim weiterverkaufen. Dabei fällt eine Bearbeitungsgebühr von zehn Euro für den Verkäufer an. Alternativ besteht die Möglichkeit, das Ticket am Clearing-Schalter vor Ort ab 16:00 Uhr bearbeiten zu lassen.

Falls du solch ein Rückgabe-Ticket ergattern kannst, ist es wichtig zu wissen, dass bei einer Umpersonalisierung vor „Ort eine Kopie des Ausweisdokument des Orignal-Ticketinhaber vorzeigt werden muss.“ Übrigens: Eine nachträgliche Zurückgabe oder Auszahlung bereits erworbener Tickets ist ausgeschlossen, so die Info auf der Facebook-Seite der Veranstaltungshalle.

Bargeld oder Kreditkarte? So zahlst du in der Arena in NRW

Auch für die Anreise haben die Veranstalter einen guten Tipp parat: Wegen zahlreicher Baustellen in Köln ist es nicht nur wichtig, früh genug loszufahren – viel besser ist es, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Und wenn du es dann endlich in die Arena geschafft hast und Hunger oder Durst bekommst, solltest du am besten deine EC-Karte oder eine andere bargeldlose Zahlungsmöglichkeit dabei haben. Denn: Fast überall wird nur noch cashless bezahlt – das gilt übrigens auch für die Garderobe.

Natürlich kannst du auch Merch von Ayliva shoppen – und zwar an gleich drei Ständen im Eingangsbereich der Lanxess Arena. Außerdem gibt’s an allen Veranstaltungstagen einen weiteren Stand direkt vor der Arena: Dieser Holzhütten-Stand im Westen der Arena öffnet übrigens schon ab 16 Uhr. In dem Sinne: Viel Spaß beim Konzert!