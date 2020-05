In Deutschland herrscht vielerorts Maskenpflicht, um andere zu schützen. Doch die mehrfach verwendbaren Baumwollmasken müssen zum eigenen Schutz regelmäßig gereinigt werden. Wir zeigen wie.

Autokino in NRW: In diesen Städten kannst du trotz Corona die besten Filme schauen

Tolle Nachrichten während der Coronakrise für alle Filmfreunde: Die Autokinos in NRW sprießen derzeit in vielen Städten wie Pilze aus dem Boden!

Auf Filmklassiker sowie Neuerscheinungen musst du trotz Kontaktbeschränkungen also nicht mehr verzichten. Erfahre hier, in welchen Städten du in den mobilen Filmgenuss durch die Frontscheibe kommen kannst und was es zu beachten gibt.

Autokino in NRW: Diese Regeln musst du beachten

Um deine Kinokarten musst du dich bereits vor der Vorstellung kümmern, denn alle Autokinos verkaufen ihre Tickets ausschließlich online. Auch Snacks kannst du bei den meisten Anbietern online vorbestellen.

Fenster und Türen solltest du außerdem stets geschlossen halten. Dann steht dem Filmvergnügen nichts mehr im Weg.

Autokino in NRW: Filme in schöner Kulisse in Bochum

Am Kemnader See in Bochum kannst du neue Filmhighlights wie etwa „Der König der Löwen“ oder den prämierten Horrorfilm „Parasite“ sehen. Auch, wenn du mal wieder Lust auf Filmklassiker wie „Pulp Fiction“ oder „Bang Boom Bang“ hast, bist du hier an der richtigen Adresse.

Vorstellungen: Einlass ab 19.30 Uhr, der Film startet bei Einbruch der Dunkelheit

Preise: Erwachsene zahlen 9,95 pro Person, für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei.

Adresse: Am Kemnader See auf der Festivalwiese am Freizeitbad Heveney

Webseite und Programm: Autokino Ruhr

Bottrop: Filme mit Blick auf die Achterbahn

Der Movie Park in Bottrop muss vorerst geschlossen bleiben, doch beim Besuch des Autokinos auf dessen Parkplatz hast du immerhin gute Sicht sowohl auf Leinwand als auch auf Achterbahn und Co. Dort kannst du nicht nur Filme sehen, sondern auch Konzerte der kölschen Rockband „Brings“.

Vorstellungen: freitags verschiedene Filme um 19.30 Uhr und 23.00 Uhr, samstags um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr.

Preise: Ein Auto und ein Erwachsener kosten 14,90 Euro, weitere Erwachsene und Kinder zahlen pro Person 5 Euro dazu.

Adresse: Auf dem großen Parkplatz an der Warner-Allee 1 in Bottrop

Website und Programm: Moviepark Autokino

Dorsten: Startschuss am Mittwoch

Am 6. Mai geht es auch in Dorsten los. Bei bis zu drei Vorstellungen am Tag kannst du aktuelle Kinofilme, unvergessliche Leinwand-Klassiker und weitere kulturelle Veranstaltungen vom Auto aus ansehen.

Vorstellungen: täglich um 14.30 Uhr, 17.30 Uhr und 20.30 Uhr

Preise: Bisher noch unbekannt

Adresse: Auf dem Sportplatz der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schule (Wulfener Markt 2 in Dorsten)

Website und Programm: Autokino Dorsten

Dortmund: Besondere Atmosphäre am Hochofen

Eigentlich organisieren die Veranstalter des Autokinos in Dortmund im Sommer das Open-Air-Kino im Westfalenpark. Zu Krisenzeiten haben sie in Windeseile das PSD-Bank Autokino vor dem Hochofen in Phoenix-West auf die Beine gestellt.

Vorstellungen: Ein Film am Abend um 21.15 Uhr

Preise: Tickets kosten 10 Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahren zahlen 6 Euro.

Adresse: Vor dem Hochofen in Phoenix-West. Gib die Adresse Heinz-Nixdorf Straße in 44263 Dortmund in dein Navi ein.

Website und Programm: Autokino Dortmund

Duisburg

In Duisburg schlug das temporäre Autokino ein wie eine Bombe: Zeitweise waren alle Veranstaltungen schon vorab ausverkauft. Derzeit kannst du noch einige Restplätze für „Le Mans 66 – gegen jede Chance“ am Sonntag (10. Mai) ergattern.

Vorstellungen: Beginn um 21 Uhr oder um 21.15 Uhr

Preise: Pro Person im Wagen 9,90 Euro

Adresse: Am MSV-Stadion, Kalkweg 18, Ecke Kruppstraße, (Parkplatz P4) in Duisburg

Website und Programm: Filmforum Autokino am Stadion

Essen: Die Qual der Wahl zwischen Drive-In und Motor Movie

Das Drive-In in Essen öffnete erstmals 1968 seinen Parkplatz für bis zu 1.000 Filmfreunde pro Vorführungen. Es ist eins von fünf Autokinos in Deutschland, die ganzjährig Filme zeigen.

Neu hinzugekommen ist während der Coronakrise das Motor Movie an der Grugahalle. Die Lichtburg organisiert das Kinoerlebnis auf Zeit. Karten gibt es bei den beiden Autokinos in Essen ausschließlich online im Vorverkauf.

Vorstellungen: Drive In / Motor Movie: Immer um 13 Uhr, 16 Uhr und 19 Uhr

Preise: Beim Motor Movie je nach Uhrzeit; zwischen 12 und 20 Euro pro Auto, im Drive In zahlst du 8 Euro pro Person.

Adresse: Drive In: Sulterkamp 70 in Essen / Motor Movie: an der Grugahalle (Messeparkplatz 1)

Website und Programm: Drive In / Motor Movie

Marl und Herne: Popcorn zum Film

Jeden Tag ein neuer Film: Das Autokino in Marl bringt ein buntes Programm an den Start. Zu Komödie und Actionstreifen kannst du frisches Popcorn bekommen. In Herne stehen Kinderfilme im Fokus.

Vorstellungen: Die Filme beginnen jeden in Herne Abend um 21 Uhr, die Kinderfilme in Herne starten um 16.30 Uhr

Preise: 16,50 Euro pro Pkw.

Adresse: Marl: Marler Str. 321 beim Autobahnkreuz Marl-Nord / Herne am Gysenbergpark: Am Revierpark 40

Website und Programm: Loe Autokino

Mülheim: Drei Vorstellungen pro Tag

Wie in Essen gibt es auch in Mülheim das temporäre Autokino Motor Movie, organisiert von der Lichtburg. Die riesige LED-Leinwand misst stolze 18 mal 8 Meter und sorgt für Kinoatmosphäre hinter dem Lenkrad.

Vorstellungen: immer um 13 Uhr, 16 Uhr, 19 Uhr

Preise: Je nach Uhrzeit; zwischen 12 und 20 Euro pro Auto

Adresse: Auf dem Gelände des Flughafens Essen/Mülheim, Lilienthalstraße 8 in Mülheim

Website und Programm: Motor Movie

Recklinghausen bietet besondere Akustik

Das ist eine Seltenheit bei den Autokinos im Ruhrgebiet: Den Filmton empfängst du in Recklinghausen nicht über das Autoradio, sondern über leuchtende Funk-Kopfhörer. Damit gehört die Sorge um die Autobatterie der Vergangenheit an.

Vorstellungen: Filmstarts um 16 Uhr, 17 Uhr oder 19.30 Uhr

Preise: 18 Euro pro Auto

Adresse: Auf dem Gelände der Palmkirmes, Kurt-Oster-Straße 2 in Recklinghausen

Website und Programm: Autokino Recklinghausen

Wanne-Eickel: Autokino nur noch wenige Tage

Noch bis zum 9. Mai kannst du auch in Wanne-Eickel Filme von hinter deinem Lenkrad aus schauen.

Vorstellungen: täglich um 20.45 Uhr

Preise: Zwei Menschen in einem Auto zahlen jeweils 8 Euro, alle weiteren auf der Rückbank legen nochmal 5 Euro pro Person oben drauf

Adresse: Am Wananas 1 in Herne

Website und Programm: Autokino am Wananas-Schwimmbad

Du kriegst nicht genug von diesem besonderen Kinoerlebnis?

Du willst noch mehr Filme auf der großen Outdoor-Leinwand sehen?

Wenn du einen weiteren Weg nicht scheust, findest du auch außerhalb des Ruhrgebiets Autokinos, etwa in Aachen, Düsseldorf, Hamm, Köln, Kleve, Krefeld, Lippstadt, Minden, Mönchengladbach, Münster, Paderborn, im Sauerland (am Fort Fun), in Soest, Solingen und Willich. (vh)