Vorsicht auf der A4: Stadt Köln hat eine böse Überraschung parat

Wer täglich über die A4 am Kölner Eifeltor fährt, sollte jetzt ganz genau aufpassen! Die Stadt Köln greift durch und das mit voller Wucht. Grund sind massive Schäden an einer Brücke. Was bislang nur als Problem für Ingenieure galt, wird jetzt auch für Autofahrer spürbar. Zwischen Ende Dezember 2025 und Anfang Januar 2026 werden dort neue Tempo- und Gewichtskontrollen aufgebaut. Und die haben es in sich.

So dürfen Fahrzeuge über 3,5 Tonnen auf beiden Seiten nur noch die rechte Spur benutzen. Eine Sofortmaßnahme, die zeigt, wie ernst es der Stadt ist. Die Unfallkommission „Autobahn“, bestehend aus der Autobahn GmbH und der Landespolizei, hat laut „t-online“ den Abschnitt bereits im Juli 2025 offiziell zur Gefahrenstelle erklärt.

Köln rüstet auf der A4 auf

Damit das Tempolimit und die Spurregeln auch eingehalten werden, rüstet Köln kräftig auf. Die Stadt hat sich ein spezielles Kontrollsystem mit Brennstoffzellen-Technik besorgt. Das ist nagelneu, denn erst im März 2025 wurde es offiziell zugelassen. Der Preis für den Hightech-Spaß? Saftige 245.000 Euro Miete und Wartung für 15 Monate.

Die Überwachung läuft in beide Richtungen. In Richtung Köln-West wird ein System die mittlere und linke Spur checken. Auf der Gegenseite, also in Richtung Süden, sind gleich zwei Anlagen im Einsatz. Diese scannen alle drei Spuren. Derzeit gilt ein Tempolimit von 40 km/h. Ob das so bleibt, entscheidet die Autobahn GmbH noch.

Rund 270.000 Fahrzeuge rollen täglich über die marode Brücke. Wie lange die neuen Anlagen dort stehen bleiben, ist offen. Gemietet sind sie vorerst bis Ende Februar 2027. Ein Sanierungsplan für die Brücke soll erst Ende 2026 vorliegen. Bis dahin gilt: Fuß vom Gas, sonst wird’s teuer!