Autofahrer in NRW erhalten Gewissheit – Oberhausener und Gelsenkirchener jubeln

NRW schneidet beim Verhältnis zwischen E-Autos und öffentlichen Ladepunkten im bundesweiten Vergleich schlecht ab. Laut einer Berechnung des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) teilen sich hier am 1. Juli 19,5 Elektrofahrzeuge einen Ladepunkt.

Berücksichtigt wurden nicht nur reine Stromer, sondern auch Plug-in-Hybride.

Bundesweit liegt der Durchschnitt bei 16,7 E-Autos pro Ladepunkt, wie der VDA unter Berufung auf Daten der Bundesnetzagentur und des Kraftfahrt-Bundesamts bekanntgab. Mit seinem Wert reiht sich NRW im Bundesländerranking auf dem drittletzten Platz ein – keine gute Nachricht für die Elektromobilitätsstrategie des Landes.

Innerhalb von NRW gibt es jedoch Unterschiede: Am besten funktioniert die Ladeinfrastruktur in Oberhausen. Dort teilen sich gerade einmal 10,2 E-Autos einen öffentlichen Ladepunkt. Mönchengladbach folgt mit 12,3, knapp dahinter Gelsenkirchen mit 13,6. Am schlechtesten steht der Kreis Euskirchen da: Hier kommen ganze 39,8 Elektrofahrzeuge auf einen Ladepunkt.

NRW im Rückblick: Verschlechterung statt Fortschritt

Das Problem rund um die Verfügbarkeit von Ladepunkten könnte sich in NRW weiter verschärfen. Die VDA-Berechnung zeigt, dass der Wert im Laufe des nächsten Jahres voraussichtlich auf 20,8 steigen wird. Dies liegt unter anderem daran, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur zuletzt an Geschwindigkeit verloren hat.

VDA-Präsidentin Hildegard Müller schlägt Alarm: „Es braucht unbedingt wieder mehr Tempo, denn noch immer gibt es Nachholbedarf und zu viele weiße Ladeflecken auf der Deutschlandkarte.“ Längerfristig wird der Druck steigen, da immer mehr Menschen auf ein Elektroauto umsteigen – auch in NRW.

Speerspitze der Elektromobilität in Deutschland ist Heilbronn: Hier teilen sich am 1. Juli lediglich 4,8 Elektrofahrzeuge einen Ladepunkt – ein Spitzenwert. Emden landet mit einem Verhältnis von 5,2 auf dem zweiten Rang im bundesweiten Städtevergleich. NRW kann von diesen Städten lernen und dringend aufholen! (dpa/lnw)