Ausgangssperre in NRW-Stadt wird aufgehoben – dann spielen sich unglaubliche Szenen ab

Lippstadt außer Rand und Band! Da kannte die Freude über die Aufhebung der Ausgangssperre in Lippstadt (NRW) kein Halten mehr!

Autokorsos, Drift-Manöver und Menschenansammlungen: Nach dem die Ausgangssperre in Lippstadt (NRW) aufgehoben wurde, eskalierte es so richtig.

Ausgangssperre in NRW: Unfassbare Szenen in Lippstadt!

Dass man sich in der Pandemie-Zeit über einen Inzidenzwert von unter 100 an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen im Kreis Soest durchaus freuen darf, ist unbestritten. Aber was in der Nacht von Freitag auf Samstag geschah, war zu viel des Guten.

Hupende Autokorsos im Innenstadtbereich, verschiedene Menschenansammlungen unter anderem im Bereich der Erwitter Straße, dem Lippstädter Marktplatz und neben dem Victoria-Sportplatz an der Planckstraße hielten die Ordnungshüter in Atem.

Ausgangssperre in NRW: Müll und Driftmanöver

Viele Autokorso-Teilnehmer hinterließen zu allem Überfluss vor Ort auch noch ihren Abfall und führten Drift-Manöver mit ihren Wagen durch. Die Polizei sanktionierte dabei insgesamt 30 Verfehlungen und sprach zahlreiche Platzverweise aus.

Bei solchen Szenen wäre es nicht überraschend, wenn der Inzidenzwert in Lippstadt bald wieder ansteigen wird…

