Atommülltransport durch NRW – Polizei tobt: „Sinnlose Mammutaufgabe“

Der Transport von 152 Castor-Behältern mit Atommüll aus Jülich ins Zwischenlager Ahaus stellt NRW vor eine große Herausforderung. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) hat die umstrittenen Atommülltransporte vom rheinischen Jülich ins Zwischenlager Ahaus im Münsterland nun genehmigt.

Rund 300.000 Brennelemente-Kugeln aus einem früheren Versuchsreaktor sollen dabei eine Strecke von etwa 170 Kilometern zurücklegen. Das soll bis zum 31. August 2027 geschehen. Ein Starttermin steht noch aus.

Atommülltransport durch NRW alternativlos?

Die Castoren sollen in insgesamt 152 Einzeltransporten per Schwerlastfahrzeug nach Ahaus gebracht werden. Vier geeignete Fahrzeuge können je einen Behälter transportieren. Vor dem Transport sind Abstimmungen mit Atomaufsicht und Polizei notwendig. Rechtliche Vorgaben werden parallel geprüft und umgesetzt, erklärte die Jülicher Entsorgungsgesellschaft.

Das Zwischenlager in Jülich verlor bereits 2013 seine Betriebsgenehmigung wegen fehlender Erdbebensicherheit. Seit 2014 existierte die Anordnung, das Lager zu räumen. Für den Atommüll wurden drei Alternativen diskutiert: Transport nach Ahaus, Export in die USA oder der Neubau eines Zwischenlagers in Jülich.

„Sinnlose Mammutaufgabe“

Die geplanten Transporte stoßen auf Ablehnung von Anwohnern und Aktivisten. Ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts NRW bestätigte die Rechtmäßigkeit der Lagerung in Ahaus, wodurch Klagen dagegen scheiterten. Ahaus prüft dennoch weitere rechtliche Schritte. Bürgermeisterin Voß betonte, die Stadt werde sich „im rechtlichen Rahmen nach Kräften gegen die weitere Lieferung von hochradioaktivem Abfall“ wehren.

Auch die Gewerkschaft der Polizei in NRW kritisierte die Transporte als „sinnlose Mammutaufgabe“. Politik versage bei der Endlagersuche und belaste die Polizei unnötig. Proteste entlang der Strecke könnten jederzeit auftreten. Deutschland besitzt derzeit kein Endlager für strahlenden Atommüll. Deshalb dienen Zwischenlager wie in Ahaus nur als Übergangslösung. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.