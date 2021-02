Armin Laschet: Jetzt ist es raus! Das sind die neuen Corona-Beschlüsse in NRW – Schüler sollen zurück in den Unterricht

Die Kritik gegen die Schulschließungen und das Homeschooling im Corona-Lockdown in NRW wurde immer lauter. Jetzt hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) eine Änderung verkündet. Nach der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch steht für NRW fest: Die Schulen werden in den Präsenz-Unterricht zurückkehren.

Die Öffnung der Schulen und Kitas war das große Streitthema vor den Ministergesprächen. Vor dem Corona-Gipfel war durchgesickert, dass es Ländersache werden würde, ob Schulen wieder öffnen – und vor allem wann. Angela Merkel überließ die Entscheidung also Armin Laschet.

Armin Laschet verkündet neue Corona-Regeln für NRW

Der CDU-Politiker trat am Mittwochabend gemeinsam mit Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) vor die Öffentlichkeit und ließ die Bombe platzen: „Wir planen die schrittweise Öffnung ab dem 22. Februar.“ Dann sollen Grundschüler, Schüler der Abschlussklassen und Förderschüler wieder in den Wechselunterricht zurückkehren können.

„Die Jüngsten müssen die ersten sein, die wieder Unterricht erhalten müssen“, machte Gebauer ihre Strategie klar. Keines dieser Kinder solle länger als fünf Tage am Stück zuhause alleine im Distanzunterricht lernen müssen.

Die FDP-Politikerin ging sogar noch weiter und versprach: Wenn die Inzidenzen unter 50 sinken sollten, werde NRW als eines der ersten Bundesländer wieder komplett in den Präsenzunterricht zurückkehren.

Schulen sollen schon in diesem Monat wieder öffnen dürfen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Matthias Balk

Einzelheiten wollte die Bildungsministerin bislang noch nicht nennen. Am Donnerstagmorgen sollen die Schulen darüber unterrichtet werden. Bis zum 22. März sollen diese genügend Zeit bekommen, um sich vorzubereiten.

Auch sollen Lehrer die Möglichkeit bekommen sich zwei Mal wöchentlich gegen das Coronavirus testen zu lassen. Ebenfalls sollen ihnen zwei FFP2-Masken pro Tag zur Verfügung gestellt werden.

Der Corona-Lockdown wird auch in NRW bis zum 7. März verlängert. Die Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken oder FFP2-Masken bleibt weiterhin bestehen. Auch an der Kontaktbeschränkung ändere sich nichts. Ein Haushalt darf sich weiterhin mit einer weiteren Person treffen. Kontakte sollen auf ein Minimum beschränkt werden.

Neu ist allerdings, dass Friseure ihre Dienstleistungen wieder anbieten dürfen. Ab dem 1. März kannst du deiner Frisur also wieder einen neuen Schliff verpassen. Hier gibt es nochmal alle Beschlüsse im Überblick >>>