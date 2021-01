Armin Laschet im NRW-Landtag: Bei diesem Thema hagelt es Zwischenrufe – „Lebensfremd“

Düsseldorf. Es ist seine erste Rede nach seiner Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden. Armin Laschet stellte sich am Mittwochmorgen dem NRW-Landtag.

In seiner Plenarrede informierte Armin Laschet den NRW-Landtag über die neuesten Corona-Maßnahmen. Ein weiteres Thema sorgte bereits vor seiner Rede für reichlich Diskussionen.

Armin Laschet verteidigt die Corona-Maßnahmen vor dem NRW-Landtag. (Archivbild) Foto: dpa / Marijan Murat

Armin Laschet unterrichtet NRW-Landtag über Lockdown

Zum einen informierte der NRW-Ministerpräsident den Landtag über den Beschluss von Bund und Ländern zur Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar.

+++ Corona in NRW: Laumann lobt Impfstart als „sehr wohl gelungen“ ++ Gebauer verlängert Distanzunterricht +++

Mit sinkenden Fallzahlen werden die Rufe nach Lockerungen mittlerweile laut. Doch Laschet hält das mit dem Verweis auf das unkalkulierbare mutierte Virus für grundlegend falsch.

Armin Laschet im NRW-Landtag: Dieses Thema sorgt vor Zündstoff

Ein weiteres Thema auf der Agenda: Die Corona-Impfungen. Das Thema sorgte nach den Anlaufschwierigkeiten am Montag für Ärger.

+++ Corona: Lockdown-Ende? Virologe spricht sich für DIESE Lockerungen ab Mitte Februar aus +++

Die SPD sprach von einem „Impf-Chaos“.

Armin Laschet bezeichnete den Impf-Start hingegen als „gelungen“, die Kritik daran als „lebensfremd“. SPD-Politiker Kutschaty konterte und sprach auch von einem „handfesten Skandal“.

Thomas Kutschaty lässt kein gutes Haar an der Impf-Strategie der Regierung. (Archivbild) Foto: dpa / Federico Gambarini

Mehr dazu hier im Live-Ticker der Debatte im NRW-Landtag:

11.10 Uhr: Auch in Richtung Bundes- und EU-Politik spricht Kutschaty Klartext. Dass es bei der Impfstoff-Produktion zu Produktionsschwierigkeiten kommt, dafür könnte keine Regierung der Welt etwas. Aber: Nach Ansicht des SPD-Politikers sei es ein „handfester Skandal“, dass mit den Pharma-Unternehmen keine Vertragsstrafen bei Nicht-Einhaltungen von Liefer-Versprechen ausgehandelt worden seien. Zum Ende seiner Rede richtet er sein Wort wieder an die Landesregierung, fordert unter anderem kostenlose FFP2-Masken für Pflegepersonal und Regelungen zur Durchsetzung der Home-Office-Pflicht.

11.06 Uhr: Kutschaty fordert, dass die Landesregierung auch beim Thema Impfzentren nachjustiere. Es sei unzumutbar, dass ältere Senioren aus entlegenen Landkreisen teilweise 40 bis 50 Kilometer zum nächsten Impfzentrum anreisen müssten. Sein Vorschlag: Impfungen bei Hausärzten ermöglichen.

11.03 Uhr: Jetzt hat Thomas Kutschaty das Wort. Der Fraktionsvorsitzende der NRW-SPD findet zunächst nachdenkliche Worte im Hinblick auf den Jahrestag der Auschwitz-Befreiung. Dann gratuliert Kutschaty Laschet zu seiner Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden und stellte klar, dass die SPD hinter den Corona-Maßnahmen steht. Danach ist Schluss mit Kuschelkurs.

Der SPD-Politiker hält es für Hohn, dass die Landesregierung den Impfstart als Erfolg zu bewerten. „Sie haben die Realität zur Lage Nordrhein-Westfalens komplett verloren“, poltert Kutschaty in Richtung Karl-Josef Laumann. Denn: „Die Termin-Vergabe ist zum Lotterie-Spiel verkommen.“ Stundenlang hätten Senioren in überlasten Hotlines versucht, einen Termin zu bekommen. Am Dienstag habe es geheißen, dass es vorerst keine Termine mehr gebe. Das sei äußerst gefährlich. Denn die Impfung sei die große Hoffnung vieler Menschen. Doch mit dem Prozedere setze man das Vertrauen der Menschen aufs Spiel.

10.51 Uhr: Es bleibt hitzig. Das hatte sich abgezeichnet bei dem Thema. Laschet verteidigt das Vorgehen in NRW. Mobile Teams hätten alle Impf-Willigen in NRW-Pflegeheimen bereits geimpft. Die Rede ist von 427.000 Menschen. Zum weiteren Vorgehen hebt der CDU-Bundesvorsitzende hervor, dass NRW im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern alle über 80-Jährigen persönlich angeschrieben. Es sei „Lebensfremd zu glauben“, dass bei der Zahl von einer Million Briefe jeder gleich am ersten Tag einen Termin bekomme. Jeder Opposition-Politiker solle sich hinterfragen, ob es bei dem komplexen Impf-Thema hilfreich sei, nach zwei bis drei Stunden in der Impf-Hotline direkt das ganze Vorgehen zu kritisieren.

Wieder Zwischenrufe aus dem Plenum. Laschet kontert: „Das Leben ist manchmal in seiner Vielfalt komplizierter als es Zwischenrufe vermuten lassen“. Der NRW-Ministerpräsident konzentriert sich wieder auf Zahlen. Mittlerweile seien 275.000 Impf-Termine vergeben. Künftig sollen 70.000 Menschen pro Woche geimpft werden. Laschet spricht der kassenärztlichen Vereinigung und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann einen großen Dank für die Organisation aus. „Sie machen einen Riesen-Job“.

10.35 Uhr: Jetzt macht Armin Laschet eine deutliche Ansage. Und es hagelt Zwischenrufe aus dem Plenum. Der NRW-Ministerpräsident kritisiert die Rufe nach einem Langzeitplan in der Corona-Krise. „Den kann es nicht geben“, sagt Laschet. Niemand habe das Auftreten der Mutanten absehen können, niemand wissen können, wann wie viele Impfstoffe zur Verfügung stehen.

Nach einem Plan zu rufen, der mehrere Gültigkeit haben kann, sei „eine falsche Herangehensweise.“ Ein klare Ansage vor allem an die AfD, die einen Ausweg aus den Grundrechtseinschränkungen fordert. Die Zwischenrufe sind dem NRW-Ministerpräsidenten gewiss.

10.23 Uhr: Die Entwicklung der Virus-Mutanten machen Laschet Sorge. Genauso ein Blick zum Nachbarland Niederlande. Die Ausbreitung des Virus dort sei dramatisch. Die Maßnahmen der Regierung seien hart, ebenso die Reaktionen auf den Straßen. „Wir müssen alles tun, dass das bei uns nicht geschieht.“ Welche paradoxen Szenen sich derzeit in den niederländischen Städten abspielen, erfährst du hier >>>

Die Zusammenarbeit mit den Behörden aus den Niederlanden werde intensiviert. An den Grenzen solle es mehr Kontrollen geben, um zu messen, ob sich das Virus von den Niederlanden und Belgien vermehrt ausbreiten könnte.

10.16 Uhr: Einer vorzeitigen Öffnung der Schulen vor dem 14. Februar erteilt Laschet allerdings eine Absage. Man wolle wegen der mutierten Virusvarianten vorsichtig sein. Zwar sei die Entwicklung der Inzidenz positiv, doch der Kampf gegen Corona sei kein Sprint, sondern ein Marathon. Und die letzten Kilometer seien da bekanntlich am anstrengendsten. Laschet hofft, dass weiterhin alle mitziehen, auch wenn viele Familien und Wirtschaftsbetriebe am Limit seien. Dabei gibt der CDU-Vorsitzende zu, dass viele wirtschaftlichen Hilfen zu spät ausgezahlt worden seien.

10.11 Uhr: Armin Laschet tritt auf das Rednerpult. Der NRW-Ministerpräsident blickt auf die bisherigen elf Monate der Pandemie zurück. Die Belastungen für Erzieher, Pflegekräfte und viele weiter Berufsgruppen sei enorm. „Besonders spüren es die Kinder“, fügte Laschet hinzu. „Home-Office für Kinder ist keine dauerhafte Lösung.“

10.04 Uhr: Es geht los, beginnend mit einer Rede zum Gedenken an die Auschwitz-Befreiung. Heute vor 76 Jahren wurde das Konzentrationslager durch die rote Armee befreit. Mehr als eine Million Menschen wurden in dem polnischen Lager von den Nationalsozialisten ermordet.

9.50 Uhr: In wenigen Minuten beginnt die Rede von Armin Laschet vor dem NRW-Landtag. Wir sind live dabei.

(ak mit dpa)