Armin Laschet: Spannung im Rennen um den CDU-Vorsitz! Neue Zahlen überraschen – doch Laschet interessiert es nicht

Am kommenden Wochenende ist es endlich soweit. Showdown in der CDU! Wer wird neuer Parteivorsitzender? NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der ehemalige Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz oder der ehemalige Umweltminister Norbert Röttgen?

Nun rund eine Woche vor dem digitalen Parteitag gibt es neue Umfragewerte, die überraschen – und vor allem Armin Laschet betreffen.

Armin Laschet: Neue Zahlen überraschen

Denn bei einer Umfrage zum Rennen um den CDU-Parteivorsitz hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet stark zugelegt.

Armin Laschet möchte CDU-Parteivorsitzender werden. Foto: imago images / Political-Moments

Mit einem Plus von zehn Prozentpunkten stiegen Laschets Werte auf 25 Prozent im Vergleich zum November, so das Ergebnis einer Infratest-Dimap-Umfrage im Auftrag der ARD unter CDU-Anhängern, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Trotzdem liegt Konkurrent Friedrich Merz weiter vorne. Er führt mit 29 Prozent die Umfragewerte weiterhin an.

Friedrich Merz liegt noch vor Armin Laschet und Norbert Röttgen. Foto: Screenshot ZDF-Mediathek

Der dritte Kandidat für den Parteivorsitz, Außenpolitiker Norbert Röttgen, holte leicht auf und liegt nun gleichauf mit Laschet (25 Prozent).

Foto: Imago Images

„Das ist ein offenes Rennen. Es ist spannend und bleibt spannend bis zum Parteitag“, sagte Röttgen in einem Interview im „ARD-Morgenmagazin“ am Donnerstag. Der Außenpolitiker holte bei der ARD-Umfrage unter allen Wahlberechtigten im Vergleich zur Novemberumfrage auf.

Armin Laschet interessieren Umfrage-Werte nicht

Armin Laschet interessieren diese Umfragen allerdings relativ wenig. Er erklärte am Freitagmorgen im ARD-Morgenmagazin: „Für mich ist nicht entscheidend Umfragen zu gewinnen, sondern am nächsten Samstag eine Mehrheit zu haben und da bin ich ganz zuversichtlich“.

Alle drei Kandidaten gelten auch als mögliche Kanzlerkandidaten. In Umfragen liegt bei diesem Thema aber in der Regel CSU-Chef Markus Söder weit vorne. Auch bei der ARD-Umfrage gilt Söder als Favorit. 80 Prozent der Unionsanhänger können sich den bayerischen Ministerpräsidenten als Kanzlerkandidat gut vorstellen.

Nur 40 Prozent der CDU/CSU-Wählerschaft sehen in Friedrich Merz einen guten Kandidaten. Dahinter stehen Röttgen mit 35 Prozent und Laschet mit 32 Prozent. Söder hat bisher allerdings noch keine Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur geäußert.

Die CDU will bei einem Online-Parteitag Mitte Januar nach knapp einjähriger Hängepartie einen Nachfolger der scheidenden Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer sowie die Parteispitze neu wählen. Der ursprüngliche Wahl-Termin musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.