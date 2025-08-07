Chlor-Alarm in NRW-Schwimmbad ++ Mehrere Verletzte ++ Evakuierung

Am Mittwochabend, 6. August 2025, gab es einen Gasalarm im Aqualand in Köln-Chorweiler (NRW). Wie der „Express“ berichtet, bemerkten Badegäste gegen 21 Uhr den Chlorgasgeruch im Spaßbad.

Die sofort alarmierten Behörden bestätigten, dass das freigesetzte Chlorgas bei mehreren Personen gesundheitliche Beeinträchtigungen verursachte.

Chlorgasunfall! NRW-Schwimmbad evakuiert

Die Feuerwehr veröffentlichte in der Nacht eine vorläufige Bilanz: 28 Menschen litten an Reizungen der Schleimhäute. 14 Jugendliche wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Mitarbeitende des Aqualands lokalisierten den Ursprung des Chlorgasgeruchs in der Rutschenanlage und leiteten umgehend Sicherheitsmaßnahmen ein, um weiteren Austritt zu verhindern.

Nachdem die Feuerwehr eintraf, überprüften Einsatzkräfte das gesamte Bad. „Ein weiteres Austreten des Chlorgases wurde bereits vorher unterbunden“, bekräftigte die Feuerwehr gegenüber dem „Express„. Nach Abschluss der Inspektion gaben die Rettungskräfte Entwarnung und bestätigten, dass keine Gefahrstoffe mehr vorhanden waren.

Ermittlungen in NRW gehen weiter

Das Aqualand konnte durch das schnelle Reagieren der Mitarbeitenden Schlimmeres verhindern. Die Kriminalpolizei NRW übernahm die Untersuchungen zur Ursache des Unfalls. Vorfälle wie dieser verdeutlichen die Bedeutung klar definierter Sicherheitsprotokolle in Freizeitbädern und die Notwendigkeit regelmäßiger Kontrollen.

Der Gasalarm im Aqualand sorgte nicht nur in der Region, sondern in ganz NRW für Aufmerksamkeit. Solche Vorfälle zeigen, wie wichtig ein schnelles Zusammenwirken zwischen Mitarbeitenden, Polizei und Feuerwehr ist, um mögliche Katastrophen zu verhindern.

