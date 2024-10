Apache in NRW: Kurz nach Ticket-Verkauf herrscht bittere Gewissheit – Tausende Fans enttäuscht

Endlich ist die Nachricht da, Jubel, Euphorie und auch Nervosität. Der Auslöser? Der Lieblingskünstler geht endlich wieder auf Tournee. Klar, dass man sich nicht nur die vielen Songs noch einmal anhört, sondern sich auch den Kartenvorverkauf für das Konzert dick im Kalender anstreicht.

Und nun geht auch der deutsche Rapper und Sänger Apache 207 im Jahr 2025 auf Tour (wir berichteten). Der Vorverkauf hat bereits begonnen und die Fans konnten sich mit Tickets für die Deutschland-Auftritte eindecken. Doch jetzt gibt es für manch einen begeisterten Konzertbesucher eine schockierende Nachricht – und die dürfte für Enttäuschung sorgen!

Konzert: Apache 207-Tour beinahe ausverkauft

Was ziehe ich zum Konzert an? Wird mein Lieblingssong gespielt? Und vor allem: Bekomme ich überhaupt eine Karte? All diese Fragen dürfte sich der eine oder andere Apache-Hörer gestellt haben. Dabei geht er mit insgesamt 35 Konzerten in über zehn Städten auf Tour – es wird die bisher größte Tournee in der Karriere des 26-Jährigen. Los geht es am 21. November 2025 in der Dortmunder Westfalenhalle. Weitere Stationen sind zum Beispiel Frankfurt, Stuttgart und München.

Tickets gibt es unter www.eventim.de, Karten für die Shows bereits ab 69 Euro. Die Tickets gibt es in fünf Kategorien – die teuerste liegt bei knapp 100 Euro. Aber sich zu sputen ist ratsam, die letzte Tour von Apache war binnen weniger Stunden ausverkauft. Und Beeilung trifft den Nagel auf den Kopf – denn genau das war der Grund für viele Tränen und Enttäuschungen.

Ticket in Nordrhein-Westfalen: Es ist Eile geboten!

So sind die Konzert-Standorte in Nordrhein-Westfalen schon fast ausverkauft. Wer also in Dortmund (23. November 2025), Köln (10. – 14. Januar 2026) oder auch in Oberhausen (6. Dezember 2026) Apache 207 live erleben will, sollte sich am besten direkt das ein oder andere Ticket schnappen.

Und wer in Nordrhein-Westfalen keine Karte mehr bekommt, kann sich ja überlegen, das Konzert in einer anderen Stadt zu besuchen. Dann heißt es nicht nur Apache olé – sondern man kann sich auch einen Kurzurlaub gönnen.