AnnenMayKantereit: Riesen-Überraschung für die Fans! Jan Böhmermann lässt die Bombe platzen

AnnenMayKantereit um Sänger Henning May sind am Freitagabend im ZDF zu Gast. (Archivbild)

Köln. Die Fans von AnnenMayKantereit kommen aus dem Jubeln nicht mehr heraus. Anfang der Woche servierte die Kölner Band ihr neues Album „12“ auf dem Silbertablett - und zwar völlig überraschend.

Ohne vorherige Ankündigung haute AnnenMayKantereit die neue Platte Montagnacht heraus – und nur wenige Tage später haben die Fans erneut Grund zum Jubeln.

AnnenMayKantereit: Überraschender Auftritt im TV!

In der Regel gehen Bands mit ihrer neuen Platte direkt auf Tour. Aber im Corona-Jahr 2020 ist alles anders. Wer AnnenMayKantereit live auf der Bühne sehen will, der schaut dieses Jahr also in die Röhre.

Im Frühjahr musste die Band um Sänger Henning May zahlreiche geplante Konzerte ihrer Tour absagen. Eine Ausnahme: Beim Klimastreik in Berlin Ende September stand das Trio auf der Bühne.

+++ AnnenMayKantereit: Neues Lied hat keine 10 Wörter – trotzdem wissen alle, was gemeint ist +++

Aber gegen einen Auftritt im Fernsehstudio spricht auch in Zeiten des „Lockdown lights“ nichts. Und so geben sich die Kölner am Freitagabend im ZDF die Ehre.

--------------

Das ist AnnenMayKantereit:

Rockband aus Köln

Gründungsjahr: 2011

Bandmitglieder: Christopfer Annen, Henning May und Severin Kantereit

Ständiger Gastmusiker an der Trompete: Ferdinand Schwarz

Album 1: Alles nix Konkretes (2016)

Album 2: Schlagschatten (2018)

Album3: 12 (2020)

--------------

+++ Lena Meyer-Landrut: Sat.1 wirft Sängerin raus – DAS steckt dahinter +++

AnnenMayKantereit: Überraschungs-Auftritt bei Jan Böhmermann

Wie Jan Böhmermann am Freitagmittag verkündete, ist AnnenMayKantereit am Freitagabend in seiner neuen Late-Night-Show „ZDF Magazin Royale“ am Freitagabend (23 Uhr) zu Gast.

+++ Edeka: Einkaufen ohne Maske? Dieser Markt testet eine Erfindung, die es möglich machen soll +++

Die Kölner Rockband ist live dabei, tritt mit dem „Das Rundfunktanzorchester Ehrenfeld“ am Ende der Satire-Sendung auf.

Dabei gibt es lobende Worte von Jan Böhmermann: Denn während er und sein gesamtes Team in diesem Jahr eher faul gewesen wären, wie es die Bundesregierung in ihrem neuen Corona-Clip verlange, waren AnnenMayKantereit fleißig.

Jan Böhmermann feierte kürzlich sein Debüt im ZDF-Hauptprogramm. Foto: imago images / Nordphoto

Das „Rundfunktanzorchester Ehrenfeld“ legte in der ersten Sendung der neuen Böhmermann-Show im ZDF-Hauptprogramm schon einen Auftritt mit Scooter zu dessen neuen Song „Fuck 2020“ hin.

Scooter

Damals aber aus Corona-Gründen noch aus dem Homeoffice als „Rundfunkdistanz Orchester“. (ak)