Henning May hat mit AnnenMayKantereit ein neues Album veröffentlicht. (Archivbild)

AnnenMayKantereit: Neues Lied hat keine 10 Wörter – trotzdem wissen alle, was gemeint ist

Köln. AnnenMayKantereit hat seine Fans in der Nacht von Montag auf Dienstag gehörig überrascht. Ohne vorherige Ankündigung veröffentlichte die Kölner Band ihr drittes Album.

Sänger Henning May brauchte nicht viele Worte, um einen Jubelsturm bei den Fans von AnnenMayKantereit auszulösen.

AnnenMayKantereit veröffentlicht neues Album - einfach so

Keine Konzerte, keine Festivals, keine Großveranstaltungen. Corona trifft Künstler in diesem Jahr extrem hart. Auch AnnenMayKantereit musste eine geplante Tour mit zahlreichen Konzerten absagen. Die Kölner haben die Zeit des Stillstands dafür aber offenbar in kreative Energie umgewandelt und im Lockdown ein neues Album produziert.

Christopher Annen, Henning May und Cajon Severin Kantereit sind AnnenMayKantereit.

Daraus machte die Band bis zum Release ein großes Geheimnis, kündigte lediglich ein Live-Video für Montagnacht an. Später fasste Henning May die Neuigkeiten in aller Kürze zusammen: „Album ist raus.“ Ähnlich wenige Worte hat eines der Lieder des neuen Albums „12“.

„So wies war“ kommt mit weniger als zehn Worten aus

Schon beim Intro wird klar, dass wir es mit einem eher düster-melancholischen Werk zu tun haben. Die ersten Worte fallen dann erst im zweiten Song des Albums, „So wies war“. Der kommt dabei mit weniger als zehn Worten aus.

„So wies war, wird es nie wieder sein.“ Eine Zeile, die im Lied „Zukunft“ wieder auftauchen wird. Ein Spiel mit der Zeit auf einem Album, dass weit zurück blickt, mit der Gegenwart hadert und mit Sorge darauf blickt, was kommt.

Angesichts der ungewissen Lage in Zeiten der Corona-Krise dürften alle Hörer mit den Worten etwas anfangen können. Denn gut möglich, dass sich das Leben durch die Erfahrungen der Pandemie, dem Lockdown und den damit verbundenen Konsequenzen nachhaltig verändert haben könnte.

„Ein Album, das unter Schock entstanden ist“

„Ein Album, das unter Schock entstanden ist“, fasst die Band auf ihrer Website zusammen. AnnenMayKantereit wünscht sich, „dass dieses Album am Stück gehört wird“, weil die Reihenfolge der Lieder eine Bedeutung für die Band habe.

Das Album habe drei Teile: „den düsteren Beginn, das Aufatmen danach und die süß-bittere Wahrheit zum Schluss.“