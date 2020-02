Angestellte von Mietwagenfirma liefern sich irres Rennen durch die Stadt

Köln. Ihr Job ist es eigentlich, Autos zu vermieten. Zwei Angestellte nutzten die firmeneigenen Fahrzeuge allerdings für etwas ganz anderes. Sie lieferten sich ein wildes Rennen durch die Kölner Innenstadt. Dazu benutzten sie zwei Firmenwagen.

Die beiden Männer, 44 und 22 Jahre alt, rasten am 10. April gegen 10 Uhr die Turiner Straße in Richtung Ebertpatz hinunter. Dabei fuhren sie mit dem Mercedes und dem BMW deutlich schneller als erlaubt. Sie nutzten jede Verkehrslücke, um die Fahrspur zu wechseln und brachten so die anderen Verkehrsteilnehmer in Gefahr.

Das illegale Rennen endet auf der Riehler Straße in Köln

Sie überholten dabei die anderen Fahrer nicht nur von links, sondern auch von rechts. Zeugen berichten von quietschenden Reifen.

Polizisten stoppten die beiden Raser an der Riehler Straße. Die beiden Männer haben sich nun ein Strafverfahren wegen des illegalen Autorennens eingehandelt.

Die Polizei gab den Mercedes und den BMW anschließend der Mietwagenfirma zurück. (vh)