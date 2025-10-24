2-Promille-Fahrerin rast Ampel im Ruhrgebiet um – als die Polizei ankommt, eskaliert es

Eine nächtliche Alkohol-Fahrt im Ruhrgebiet endete nicht nur mit einem zerstörten Ampelmast, sondern auch mit einem handfesten Polizeieinsatz.

Eine 30-Jährige aus Hagen baute betrunken einen Unfall und sorgte anschließend für Aufregung: Sie beleidigte die eingesetzten Polizisten, leistete heftigen Widerstand und griff die Beamten tätlich an.

Ruhrgebiet: Aggressive Frau geht auf Polizei los

Eine 30-jährige Hagenerin crashte ihren BMW mit über 2 Promille gegen einen Ampelmast. Dieser wurde durch den heftigen Aufprall verbogen und komplett zerstört. Die Fahrerin blieb laut der offizielle Pressemeldung glücklicherweise unverletzt, ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Beim Unfallort in Hagen stellte sich schnell heraus, dass die unverletzte Frau stark alkoholisiert war. Sie roch auffällig nach Alkohol und sprach lallend. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Das Gerät zeigte über 2 Promille.

Als die Beamten aus dem Ruhrgebiet eine Blutprobe ankündigten, begann die Hagenerin zu rebellieren. Die BMW-Fahrerin weigerte sich, mit den Polizisten zu kooperieren. Bei dem Gespräch beleidigte sie die Einsatzkräfte wiederholt, riss sich bei einer Durchsuchung los und wurde zunehmend aggressiv. In Richtung der Beamten schrie sie wütend: „Halt die Fresse!“ Ihre Ablehnung und unfaire Anschuldigungen sorgten für ständigen Stress bei der Polizei vor Ort.

Ruhrgebiet-Drama endet erst im Krankenhaus

Auch im Streifenwagen eskalierte die Situation. Die Hagenerin stemmte sich mit ihrem Körper gegen den Türrahmen und versuchte zu fliehen. Die Beamten mussten sie fixieren, was die wütende Frau mit weiteren Attacken beantwortete. Sie warf der Polizistin vor, „gewalttätig“ zu sein und die Uniform „als Machtspiel auszunutzen“.

Selbst während der Fahrt wollte die Betrunkene die Beamten angreifen. Sie versuchte, nach dem Fahrer zu treten und einen Kopfstoß gegen seine Kollegin auszuführen. Mit Mühe brachte die Polizei die Randaliererin ins Krankenhaus. Dort beruhigte sie sich schließlich im Beisein des Personals.

Die Polizei im Ruhrgebiet leitete sofort Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ein. Zudem erteilten die Einsatzkräfte der Frau ein Fahrverbot für alle Fahrzeuge, die eine Fahrerlaubnis erfordern. Ein geregelter Abend, der im Ruhrgebiet ein denkbar chaotisches Ende fand.