Amokalarm in Hagen! Großeinsatz an Förderschule

Nach ersten Informationen läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei in Hagen. An einer Förderschule wurde ein Amokalarm gemeldet.

Auf Nachfrage bei der Hagener Polizei hat DER WESTEN erfahren, dass die Einsatzkräfte vor Ort zurzeit die Schule an der Eugen-Richter-Straße in Hagen durchsuchen. Ein endgültiges Ergebnis liegt noch nicht vor.

Alarm an Hagener Schule ausgelöst – Polizei im Großeinsatz

Gegen 8.45 Uhr wurde der Alarm in der Förderschule in Hagen-Wehringhausen ausgelöst. Solche Vorfälle nimmt die Polizei „natürlich ernst“, wie eine Pressesprecherin gegenüber DER WESTEN betonte. Darum wurden zugleich zahlreiche Einsatzkräfte losgeschickt.

Amokalarm in Hagen! Foto: Alex Talash

+++ Jugendlicher in Essen von Zug überrollt – dramatischer Rettungseinsatz +++

Zudem kam noch Unterstützung umliegender Behörden hinzu. „Da gehen wir auf Nummer sicher“, so die Sprecherin. Ihr aktueller Stand sei allerdings, dass bisher nichts Verdächtiges gefunden werden konnte. Sie sei jedoch vorsichtig, bereits Entwarnung zu geben.

Mehr aktuelle News:

Zwar deuten die Zeichen auf einen Fehlalarm hin. Doch das könne man aktuell noch nicht mit Sicherheit sagen. Zurzeit befinden sich die Schüler noch im Gebäude. Warum der Alarm ausgelöst wurde, ist noch nicht bekannt.

Wir berichten an dieser Stelle weiter.