Amerikaner spaziert durch Düsseldorf – sein Fazit ist eindeutig: „Dafür bin ich aus den USA hergekommen“

Dieser Amerikaner bescherte uns schon so einige Schmunzler. Er ist aus den USA angereist und veranstaltete eine Tour durch die am meisten unterschätzten Städte in Deutschland. Viele Amerikaner trauen sich nicht, ihre Komfortzone zu verlassen und die Welt zu bereisen, wie er selbst sagt. Deshalb filmt er seine Erlebnisse in Deutschland und speziell in NRW und erreicht damit Tausende von Menschen. Jetzt ist Düsseldorf an der Reihe.

Nachdem er in einem anderen Video bereits seine deutliche Meinung über das berühmte Altbier kundtat, ist er vor allem DARÜBER besonders begeistert.

Erstes Mal in Düsseldorf: Nur DAFÜR kam er her

„Ach du schieße, ist das wunderschön“, platzt es aus dem jungen Mann raus, als er durch die Düsseldorfer Altstadt spaziert. Es scheint, als gäbe es hier jede Menge Dinge zu entdecken und als wäre jede Ecke in Düsseldorf einen Besuch wert, wie er erzählt. Auch einem der Klischees stimmt er zu: „Scheint so, als würden hier jede Menge wohlhabende Menschen herumspazieren“, berichtet er seinen ersten Eindruck über die Landeshauptstadt.

„Wie Köln auf Drogen“, meint er lachend, als er das erste Mal auf den Rhein zugeht. Besonders faszinierte ist er von dem Fakt, dass es an einem normalen Mittwoch unter der Woche brechend voll an der Rheinpromenade ist. Vor allem der Blick auf den hohen Rheinturm begeistert ihn. Zusammen mit dem Sonnenuntergang sei dies ein wundervoller Anblick. Für ihn ist der Rheinturm ein echtes Alleinstellungsmerkmal von Düsseldorf. „Ich kam nur aus der USA her, um den Rheinturm zu sehen.“ Daraufhin fährt er den Rheinturm hoch und ist vollkommen geflasht, dass es hier oben sogar ein Restaurant gibt.

Einwohner von NRW sind begeistert

Dass es einem amerikanischen Tourist so gut gefällt, freut viele NRWler. „Deine Begeisterung und Freude sind ansteckend“, schreibt ein User beispielsweise. Viele andere bedanken sich bei ihm, dass er die offenbar unterschätzen Städte des Ruhrgebietes besondere Aufmerksamkeit widmet.

Und nicht nur von Düsseldorf ist der US-Amerikaner begeistert. Auch bei seinem Besuch in Wuppertal kann er nicht fassen, dass es „fliegende Züge" in Deutschland gibt.