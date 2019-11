Bei der Aldi-Eröffnung in Lüdenscheid/NRWdrohte der Verkehrskollaps an der Altenaer Straße.

Aldi öffnet neue Filiale in NRW – Ansturm löst Verkehrschaos aus

Verrückte Szenen am Montagmorgen um 7 Uhr in Lüdenscheid (NRW): Kein Durchkommen auf der Altenaer Straße.

Die wiedereröffnete Aldi-Filiale an der Altenaer Straße sorgte für ein regelrechtes Verkehrschaos. Der „Westfälische Anzeiger“ berichtet von einem Rückstau in beiden Fahrtrichtungen ausgehend vom Aldi-Parkplatz am frühen Morgen.

Lüdenscheid/NRW: Aldi-Eröffnung sorgt für Chaos auf den Straßen

Die 100 Parkplätze der Filiale sollen demnach nicht für den Kundenansturm nicht ausgereicht haben. Auch der Seitenstreifen der Altenaer Straße sei wegen des Andrangs komplett zugeparkt gewesen.

Das Gedränge war auch in der Filiale groß. Auf 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche schoben sich die Kunden durch die Gänge des Discounters.

---------------

--------------

--------------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

----------------------------

Gedränge auch in den Gängen der Aldi-Filiale

Zusätzlich haben die Mitarbeiter nach Angaben des „Westfälischen Anzeigers“ Verkaufspavillons vor den Toren der Filiale aufgestellt.

Grund für den Ansturm waren womöglich spezielle Aktionen des Discounters zur Eröffnung. Die neue Aldi-Filiale lockte die Kunden am Eröffnungstag mit einem Gewinnspiel mit Warenverkostung, Sofortgewinnen und einem Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro als Hauptpreis. (vh)