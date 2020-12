Aldi in NRW: Protest vor Zentrallager – Dutzende blockieren den Lieferverkehr

NRW. Protest vor Aldi-Zentrallager in NRW!

In der Nacht zu Dienstag haben sich Dutzende Protestler vor dem Zentrallager von Aldi versammelt und den Lieferverkehr stundenlang blockiert.

Aldi in NRW: Protestler blockieren Lieferverkehr

Landwirte haben in der Nacht ihre Unzufriedenheit in einem Protest ausgedrückt. Sie starteten ihre Bloackade bereits am Montagabend und versperrten so mit rund 50 Traktoren das Zentrallager von Aldi in Greven (NRW).

Laut Polizei in der Nacht verlief der Protest friedlich. Die Zufahrt zu dem Lager sei für den Lieferverkehr zeitweise blockiert gewesen.

Aldi in NRW: Bereits im März blockierten dutzende Traktoren das Zentrallager in Werl. Foto: dpa

Proteste vor Aldi häufen sich

Auch im benachbarten Niedersachsen standen zeitgleich mehrere Hundert Traktoren vor Discounter-Lagern mehrerer Standorte.

Bereits vergangene Woche hatten Landwirte Zentrallager blockiert, um gegen die Preispolitik des Lebensmitteleinzelhandels zu protestieren. (dpa, nk)