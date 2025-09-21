Aldi will auch in dieser NRW-Stadt die Parkplatz-Regel ändern – Anwohner schäumen

Nicht nur in Köln wird das „Feierabendparken“ als Lösung gegen Parkplatzmangel getestet (>> wir berichteten), auch in Krefeld plant man ein Pilotprojekt. Wie in anderen Städten in NRW sollen dabei Parkplätze von Aldi-Filialen abends und an Sonntagen für Anwohner und Besucher geöffnet werden.

Der Parkdruck am Gahlingspfad in Krefeld könnte bald nachlassen. Abends sollen rund 50 Stellplätze einer Aldi Süd-Filiale nach Ladenschluss Anwohnern zugänglich gemacht werden. Allerdings stößt das Feierabendparken nicht überall auf Zustimmung.

NRW: Weitere Maßnahmen für den Gahlingspfad

Wie Planungsdezernent Marcus Beyer mitteilte, werden Stadt und Aldi in zwei Wochen einen Vertrag für ein sechsmonatiges Pilotprojekt unterzeichnen. Am Sonntag sollen die Parkplätze laut „rp-online“ ganztägig nutzbar sein.

Allerdings sorgt das Feierabendparken nicht bei allen für Begeisterung. „Das wird kaum unser Parkplatzproblem entschärfen, da wir die Parkprobleme schon tagsüber haben“, äußern sich Anwohner in einem Schreiben. Die Gebühren für das Parken sind derzeit noch offen, fest steht jedoch, dass das Angebot nicht kostenlos sein wird. Viele in NRW hoffen trotzdem, dass solche Projekte für Entlastung sorgen.

NRW: Pilotprojekte als Modell für die Zukunft

Der Planungsausschuss in Krefeld beschloss, mögliche Alternativen für eine bessere Parksituation zu prüfen. Ein Antrag der CDU fordert eine Anwohnerparkzone für den Gahlingspfad, um Dauerparker und gewerblich genutzte Fahrzeuge aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen. NRW steht dabei vor der Herausforderung, mit solchen Zonen langfristige Lösungen zu schaffen.

Feierabendparken ist ein Ansatz, doch viele Anwohner fordern weitere Maßnahmen. Die Verwaltung prüft nun, wie Parkflächen effizienter verteilt werden können, um auch tagsüber Kapazitäten zu schaffen. Erprobte Modelle wie in Köln oder anderen Projekten in NRW könnten dabei inspirieren und zukunftsweisend sein.

