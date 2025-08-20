Aldi in NRW soll Parkplatz-Problem zu lösen – mit diesem neuen Service

In Köln wird die Parkplatzsituation immer angespannter. Besonders in belebten Stadtteilen stehen immer weniger Stellflächen zur Verfügung. Gleichzeitig bleiben viele Parkplätze ungenutzt, wie eine Untersuchung des Unternehmens Ampido zeigt. Die Stadt Köln geht nun neue Wege, um die Situation zu entspannen – und spannt Aldi ein!

Sie testet seit dem 18. August das sogenannte Feierabend-Parken. In Köln-Bilderstöckchen und Köln-Ehrenfeld können Anwohner und Besucher abends und nachts Aldi-Parkplätze nutzen. Diese Parkflächen stehen werktags von 19 bis 8 Uhr zur Verfügung. Das Konzept des Fremdparkens hat sich schon in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf bereits etabliert.

Aldi in NRW soll Parkplatz-Problem zu lösen

Das Pilotprojekt soll Parkplätze effizienter nutzen. Verkehrsdezernent Ascan Egerer hofft, „dass wir noch mehr Lebensmitteleinzelhändler für unser Konzept begeistern können.“ Die Nutzung der Stellplätze vor Aldi kostet vier Euro pro Nacht oder 30 Euro für einen Monat. Über eine App können Interessierte die Parkflächen buchen.

Der Zugang funktioniert digital über ein System zur automatischen Nummernschilderkennung. Dies erspart Aufwand und sichert eine einfache Kontrolle. Ein externer Anbieter unterstützt Aldi Süd bei der Verwaltung. Die Stadt hofft, langfristig weitere Lösungen zu finden, um mehr Parkplätze gemeinsam mit Aldi in NRW bereitzustellen, berichtet der „Express.de„.

Wird neues Konzept bald Standard?

Aldi in NRW wird damit zum Testfeld für innovative Verkehrslösungen. Am 1. September 2025 legt die Stadt Köln bei einem Treffen mit weiteren Lebensmitteleinzelhändlern die nächsten Schritte fest. Ziel ist, die Parknot spürbar zu lindern und den Stadtraum besser zu nutzen.

Mehr News:

Das neue Parkkonzept bringt nicht nur Vorteile für Anwohner, sondern auch für Pendler und Besucher der Stadt. So könnte Köln ein Vorbild für nachhaltige Parkraumnutzung werden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.