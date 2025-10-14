Irre Wende bei Aldi in NRW – jetzt liegt alles auf Eis

Aldi Süd meldete sich in der NRW-Stadt Köln vor 2,5 Jahren mit großen Plänen zu Wort. Seine Vorreiter-Rolle wollte der Discounter-Riese noch weiter ausbauen und eine einmalige Filiale bauen, die einige Probleme gelöst hätte.

So sollte im Stadtteil Ehrenfeld ein neuer Filialstandort entstehen, der sogar Platz zum Wohnen und für eine Kindertagesstätte bieten sollte. Schon im Spätsommer 2023 sollte die neue Filiale von Aldi Süd in NRW entstehen. Doch jetzt gibt es üble Neuigkeiten.

Aus der Traum vom neuen Aldi-Konzept

100 Wohnungen, eine Kita, 180 Tiefgaragen-Parkplätze und großzügige Fahrrad-Stellplätze – das ist noch immer in der damaligen Pressemitteilung von Aldi Süd zu dem ungewöhnlichen Bauvorhaben zu lesen (wir berichteten). Doch dieses scheint nicht aktualisiert worden zu sein, darf man Informationen des „Kölner Stadtanzeiger“ jetzt glauben.

Denn hier heißt es nun, dass das große Wohnprojekt mit dem klangvollen Namen „Grüne Höfe“ vorerst auf Eis gelegt wurde. Doch was sind die Gründe für den plötzlichen Baustopp bei Aldi?

Discounter muss sich erklären

Auch Aldi Süd sollen bei dem Projekt die Kosten vorerst einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. „Bei der Entwicklung der ‚Grünen Höfe‘ hat sich die Marktsituation, wie unter anderem allgemein deutlich gestiegenen Baukosten, so stark verändert, dass eine Umsetzung in der ursprünglich geplanten Form aktuell nicht möglich ist“, teilte das Unternehmen gegenüber dem „Kölner Stadtanzeiger“ mit.

Nicht nur für Aldi selbst, auch für Wohnungssuchende in NRW ist es ein schwerer Schlag, hätte das Projekt zumindest für etwas Entlastung im Raum Köln gesorgt. Doch Aldi Süd hat sich hier zum Glück mehrgleisig aufgestellt: Auch in den Stadtteilen Bilderstöckchen, Porz, Nippes und in der Innenstadt seien ähnliche Projekte geplant. Hoffentlich werden dem Discounter-Riesen auch hier am Ende nicht die Kosten zum Verhängnis …