Aldi in NRW: Neue Kassen sorgen für Frust – selbst die Mitarbeiter haben die Schnauze voll

In immer mehr Aldi-Filialen in NRW sollen Kunden ein neues Kassensystem nutzen. Statt langer Schlangen vor den Kassen auf der einen Seite und genervten Mitarbeitern auf der anderen Seite, sollen die SB-Kassen bei Aldi alles schneller und entspannter machen.

Doch tatsächlich ist das Gegenteil der Fall – sowohl die Angestellten als auch die Kunden einer Aldi-Filiale in NRW sind genervt.

Aldi in NRW: Ärger wegen SB-Kassen!

Die „Rheinische Post“ berichtet über mehrere Düsseldorfer Aldi-Filialen, die die sogenannten Self-Checkout-Kassen eingeführt haben – und über den Ärger, den die neue Technik verursacht.

So gibt es vor allem in den Google Rezensionen einige Kunden, die sich zum Beispiel über die Aldi-Filiale in den Düsseldorf Arcaden auslassen. „Seit dem Umbau gibt es jetzt Selbstbedienungskassen, zu deren Nutzung man gezwungen wird. Ich habe keinen Bock, einen vollen Einkaufswagen selbst zu scannen“, schreibt etwa jemand. Ein anderer gibt an, aufgrund des Kassen-Systems erstmals bei Lidl eingekauft zu haben.

Auch die Aldi-Filiale in der Altstadt kommt nicht gut weg: In den Rezensionen nennt man die SB-Kassen unter anderem „einen Hohn“, „einen falscher Weg“ und „einfach eine Katastrophe“.

Aldi in NRW: Auch Mitarbeiter unzufrieden

Aber nicht nur die Kunden haben die Nase voll von der Technik, sondern auch die Mitarbeiter. In den Düsseldorf Arcaden kommt auf sechs SB-Kassen nur ein einziger Kassierer. Der muss vor allem die Kunden an den SB-Terminals betreuen, unter anderem um den Kauf von Alkohol zu bestätigen.

„Wir finden zu wenig Personal, daher öffnen wir Warenbänder nur bei sehr langen Schlangen. Das ist hier eine neue Unternehmenspolitik“, erklärt ein Kollege in der Filiale gegenüber der „Rheinischen Post“. Eine Mitarbeiterin in der Altstadt bestätigt ebenfalls, dass sie nur in Ausnahmefällen eine klassische Kasse öffnen darf, „leider“.

Zu der Kritik äußert sich Aldi nur knapp: „Das Ziel von Aldi Süd ist es, das Einkaufserlebnis kontinuierlich einfacher und moderner zu gestalten. Daher optimiert das Unternehmen täglich Prozesse und Abläufe in allen Bereichen.“ Die Mitarbeiter und Kunden müssen wohl also abwarten, was da noch kommt…